به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، ترکیه از جمهوری چک، سوئد، آلمان و فرانسه خواست تا در خصوص تصمیم خود مبنی بر افتتاح دفاتر حزب اتحاد دموکراتیک (پی وای دی)کردهای سوری در این کشورها بازنگری کنند.

شورای امنیت ملی ترکیه اعلام داشته است دادن اجازه به این حزب که ترکیه آن را شاخه ای از گروه تروریستی پ ک ک می داند می تواند موجب جسورتر شدن این گروه در هدف قرار دادن ترکیه و مردم ترکیه شود.

با وجود هشدارهای ترکیه، آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی متحد آن گروه «پی وای دی» را گروهی ترورستی نمی دانند و آنرا شریک خود در مبارزه با داعش در سوریه می دانند.