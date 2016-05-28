به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی کمیته امداد استان، فرید محبی در بازدید از نمایشگاه توانمندی های زنان سرپرست خانوار استان، گفت: اين نهاد نیز با الهام از تعاليم دین اسلام، توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش با اجرای طرحهای خودكفايي و اشتغال زایی را در رأس برنامه‎هاي خود قرار داده‌ است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال گذشته تاکنون دو هزار و ۲۹۷ طرح برای مددجویان اجرا شده ، اظهار کرد: از این تعداد ۶۳۹ طرح اشتغال برای زنان سرپرست خانوار اجرا شده است .

محبی اعتبار طرح های اشتغال اجرا شده در سال گذشته را بیش از ۲۷۹ میلیارد ریال عنوان کرد وگفت :از این مبلغ ۴۶ میلیارد و ۵۱۹میلیون ریال برای اشتغال زنان سرپرست خانوار هزینه شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان گفت: بانوان با دریافت تسهیلات اشتغال زایی در حال فعالیت های اقتصادی در زمینه های صنایع دستی همچون خیاطی، قالی بافی، گلیم بافی، عروسک سازی ‌و سایر طرح های اشتغال می باشند که خود بیانگر ایفای نقش کمیته امداد در بهبود وضعیت اقتصادی این خانواده هاست.

محبی به رویکرد این نهاد درخصوص ایجاد اشتغال خرد و خانگی برای مددجویان اشاره کرد و گفت: پایداری طرح های اشتغال کمیته امداد یکی از بارزترین ویژگی این طرح هاست که در بهبود وضعیت معیشتی، حمایتی و توانمندسازی خانوارهای تحت حمایت نقش مهمی دارد.

مدیرکل کمیته امداد استان برگزاری کلاس‌های آموزشی فنی و حرفه ای را از دیگر برنامه های این نهاد در حوزه اشتغال برشمرد و افزود: در سال گذشته چهار هزار و ۸۹۶ نفر از مددجویان تحت حمایت در کلاس های آموزشی فنی و حرفه ای شرکت نمودند که از این تعداد سه هزار و ۱۶۴ نفر (۶۵ درصد ) زنان سرپرست خانوار بوده اند.

وی افزود: کمیته امداد جهت تشویق، تداوم و توسعه اشتغال ایجاد شده توسط این بانوان، در مواقع برگزاری نمایشگاهها با دعوت از آنان جهت نمایش توانمندی های خود در نمایشگاهها، به آنها در فروش و بازاریابی تولیدات خود کمک می کند.

محبی با اشاره به نظارت مستمر کمیته امداد بر نحوه اجرای طرح‌های اشتغالی که از سوی زنان سرپرست خانوار اجرایی می‌شود، گفت: به منظور پایداری طرح‌های اجرایی شده، ناظران فنی کمیته امداد بر مراحل قبل، حین و بعد از اجرای شغل توسط مددجویان نظارت می‌کنند.

وی با بیان اینکه از ابتدای تأسیس کمیته امداد استان تا کنون، تعداد۲۶ هزار و ۹۵۱ طرح اشتغال توسط این نهاد اجرا شده، گفت: از این تعداد طرح اشتغال۹ هزار و ۸۱۹ طرح برای بانوان تحت حمایت اجرا شده است.