به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الرأی کویت، طی سال های گذشته ده ها نفر از شهروندان کویت برای مبارزه در صفوف داعش در سوریه به این گروه تروریستی پیوسته اند.

بر اساس این گزارش این روزنامه کویتی همچنین اعلام کرده است که در میان این افراد برخی نیز به عنوان فرمانده در این گروه تروریستی-تکفیری مشغول به فعالیت شده اند و شماری دیگر نیز اقدام به عملیات انتحاری کرده اند.

در ادامه این گزارش تصریح شده است: داعش، گروه هایی مخفی در کویت و دیگر کشورها دارد که اقدام به جذب عناصر جدید، عبور دادن آنها از مرز ترکیه به کمک قاچاقچیان و وارد کردن آنها به مناطق تحت تسلط داعش می کنند.

در پایان عنوان شده است: ورود این افراد کویتی و دیگر افراد با تابعیت های مختلف به مناطق حضور داعش موجب می شود که آنها تحت تعقیب نیروهای قانونی قرار گیرند.