توسعه فرهنگی باید در امتداد کارآفرینی و ایده پردازی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فولادوند ظهر شنبه در نشست هماهنگی پژوهشی دانشگاه پیام نور و آموزش پرورش برای انعقاد تفاهم نامه که در دانشگاه پیام نور همدان برگزار شد، از ظرفیت آموزشوپرورش در انجام پژوهشهای دانشگاهی در مدارس خبر داد.
مدیرکل آموزشوپرورش استان همدان با عنوان اینکه باید آموزشها به سمت پژوهش و تحقیقات پیش رود، گفت: دانش در آموزشوپرورش باید بنیادی شود تا بتوانیم رشد خوبی داشته باشیم.
وی بابیان اینکه فرهنگ تحقیقات و پژوهش در جامعه بسیار کم دیده میشود، افزود: سازمانها برای رسیدن به اهداف خود نیاز به دانشبنیادی دارند.
فولادوند با بیان اینکه آموزش و پرورش بیش از هر سازمان دیگری نیاز دارد تا بهروز باشد، گفت:حداقل ارزش سند تفاهمنامه پژوهشی، ترسیم نقشههای فعالیتهای آموزشوپرورش استان است.
مدیرکل آموزشوپرورش با اعلام اینکه آموزشوپرورش ظرفیت خوبی برای عملی کردن پژوهشهای علمی دارد، بیان کرد: اینگونه تفاهمنامهها باید روی فعالیتهای اجتماعی اثر مثبتی بگذارد.
وی در پایان گفت: توسعه فرهنگی از نتایج پژوهشهای علمی است و باید در جهت رسیدن به اهداف، کارآفرینی و خلاقیت و ایده پردازی شود.
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