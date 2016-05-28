محمد حسن نبوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه جلیلوند در برنامه خوشا شیراز اشتباهی نام یک قومیت را برد تاکید کرد: میهمان برنامه خوشا شیراز در بیان یک خاطره از قوم لر صحبت کرد اما این خاطره بدون منظور بوده و سریعا معذرت خواهی کرد.

وی ادامه داد: جلیلوند دارای پدری لر و مادری شیرازی است به همین دلیل که خود را از این قوم می داند نام آنها را در ذهن داشت که سپس معذرت خواهی کرد.

معاون سیمای مرکز فارس تاکید کرد: در بین دو بخش این برنامه مدیر کل صدا و سیما نیز در برنامه حاضر شد و معذرت خواهی کرد.

نبوی زاده ادامه داد: مدیر کل صدا و سیمای مرکز فارس پس از پایان برنامه نیز با مسئولین شهرستان ممسنی تماس گفته و پس از معذرت خواهی اشتباه انجام شده را بیان کرد که حتی امام جمعه نیز در خطبه های نماز جمعه موضوع معذرت خواهی را مطرح کردند.

وی در پاسخ به این سئوال که به چه دلیل در برنامه خوشا شیراز اینگونه اتفاقات روی می دهد، گفت: برنامه خوشا شیراز به طور زنده پخش می شود و در برخی از مواقع میهمانان نمی توانند کلمه مورد نظر خود را به درستی بیان کنند.

معاون سیمای فارس تاکید کرد: قبل از شروع این برنامه به میهمانان تذکرات لازم در خصوص استفاده از کلمات داده می شود اما متاسفانه در برخی از مواقع این مشکلات نیز ایجاد می شود.