به گزارش خبرگزاری مهر سردار محسن خانچرلی افزود: در پی اخبار به دست آمده مبنی بر قاچاق کولر گازی توسط چند نفر، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان ملارد قرار گرفت.

وی با اشاره به شناسایی محل دپو و کسب مجوز قضائی برای انجام عملیات، ادامه داد: در بازرسی از محل ۲۰عدد موتور کولر گازی، هشت عدد پنل کولرگازی و ۱۴عدد کولرگازی به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف شد.

سردار خانچرلی با اشاره به دستگیری پنج نفر در این خصوص، بیان داشت: این افراد با تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شدند.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران خاطرنشان کرد: قاچاق کالا یکی از عوامل مشکلات اقتصادی در جامعه محسوب می شود و مبارزه با قاچاق کالا در راستای حمایت از اقتصاد داخلی یکی از اولویت های پلیس غرب استان تهران بوده و با تمام توان با قاچاق کالا مقابله خواهد شد.