پیگیری بازشدن ال سی خط شش مترو

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر تشکری هاشمی درباره باز شدن ال سی برای سرمایه گذاری های خارجی گفت: معاونت حمل و نقل و ترافیک برخی تجهیزات را از کشورهای خارجی خریداری می کند.

وی افزود :قطعا با وجود هزینه های بالای سرمایه گذاری برای مترو بودجه سنواتی کافی نیست و ما به فاینانس و وام داخلی نیازمندیم.

وی با اشاره به خرید تجهیزات از محل تسهیلات وام خارجی گفت: در گذشته برای خرید تجهیرات مشکلات زیادی داشتیم که خوشبختانه در شرایط فعلی موانعی که پیش روی ما قرارداشت در حال برطرف شدن است.

معاون شهردار تهران با اشاره به پیگیری بازگشایی خطوط ال .سی گفت : شورای اقتصاد درباره خط شش مترو پیگیری های انجام داده است که به زودی نتایج آن مشخص می شود



تشکری هاشمی با اشاره به اینکه همه مشکلات ناشی از تحریم ها نبوده است گفت: اگرچه برجام در کشور اتفاق مبارکی است ولی همه مشکلات مبادلاتی ما به تحریم مرتبط نمی شود.



وی با تاکید بر برنامه ریزی های داخلی گفت: همه مشکلات مبادلاتی به علت تحریم ها نیست وبرخی مشکلات داخلی نیز بر روند مبادلاتی ما تاثیر گذار بوده است که باید برای رفع آن ها نیز برنامه ریزی و اقدام کنیم.