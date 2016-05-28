شکست عابدینی و پیروزی پاکدامن در جدول ۶۴ نفره

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای جدول ۶۴ نفره مسابقات شمشیربازی جهانی جایزه بزرگ مسکو امروز شنبه برگزار شد و طی آن مجتبی عابدینی و علی پاکدامن، دو نماینده المپیکی ایران در این رشته به مصاف حریفان خود رفتند.

در این بخش از مسابقات مجتبی عابدینی مقابل نماینده مجارستان، ۱۵ بر ۱۰ باخت و از دور رقابت ها کنار رفت، این در حالی است که علی پاکدامن مقابل حریفی از آلمان به برتری ۱۵ بر ۹ دست یافت و موفق شد به جدول ۳۲ نفره این رقابت ها راه یابد.

دیدارهای جدول ۳۲ نفره تا ساعاتی دیگر برگزار می شود و طی آن علی پاکدامن مقابل یاکیمنکو از روسیه قرار می گیرد.

فرزاد باهر ارسباران و محمد رهبری دو نماینده دیگر ایران در مسابقات شمشیربازی جهانی جایزه بزرگ روسیه بودند که به ترتیب در مرحله مقدماتی و ۹۶ نفره مسابقات، از دور رقابت ها کنار رفتند.