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۸ خرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۴۹

شمشیربازی جایزه بزرگ مسکو؛

شکست عابدینی و پیروزی پاکدامن در جدول ۶۴ نفره

شکست عابدینی و پیروزی پاکدامن در جدول ۶۴ نفره

مجتبی عابدینی در جدول ۶۴ نفره مسابقات شمشیربازی جهانی جایزه بزرگ مقابل حریف مجارستانی شکست خورد، در حالی که علی پاکدامن دیگر نماینده ایران در این مرحله به برتری دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای جدول ۶۴ نفره مسابقات شمشیربازی جهانی جایزه بزرگ مسکو امروز شنبه برگزار شد و طی آن مجتبی عابدینی و علی پاکدامن، دو نماینده المپیکی ایران در این رشته به مصاف حریفان خود رفتند.

در این بخش از مسابقات مجتبی عابدینی مقابل نماینده مجارستان، ۱۵ بر ۱۰ باخت و از دور رقابت ها کنار رفت، این در حالی است که علی پاکدامن مقابل حریفی از آلمان به برتری ۱۵ بر ۹ دست یافت و موفق شد به جدول ۳۲ نفره این رقابت ها راه یابد.

دیدارهای جدول ۳۲ نفره تا ساعاتی دیگر برگزار می شود و طی آن علی پاکدامن مقابل یاکیمنکو از روسیه قرار می گیرد.

فرزاد باهر ارسباران و محمد رهبری دو نماینده دیگر ایران در مسابقات شمشیربازی جهانی جایزه بزرگ روسیه بودند که به ترتیب در مرحله مقدماتی و ۹۶ نفره مسابقات، از دور رقابت ها کنار رفتند.

کد مطلب 3670405
زینب حاجی حسینی

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