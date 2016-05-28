به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی در حاشیه مراسم ترحیم همسر شهید بابایی که عصر امروز در مسجد جامع شهرک غرب تهران برگزار شد، اظهار داشت: همسر شهید بابایی هم نقش پدری را بر عهده داشت و هم نقش مادری را. ایشان نقش پدری را هم به خوبی انجام دادند و نگذاشتند جای خالی پدر را فرزندانشان احساس کنند.

رئیس سازمان انرژی اتمی، خانم صدیقه حکمت را یک مدیر و مادر به تمام معنا عنوان کرد و افزود: وی، همسر باوفا، الگو و اسوه بود و جایگزینی آنها خیلی مشکل است.

صالحی با تاکید بر اینکه شهید بابایی فردی متدین بود گفت: شهید بابایی مسلح به دو بال علم و دین بود و به همین دلیل اوج گرفت. آدم با یک بال نمی تواند اوج بگیرد.

وی در ادامه تصریح کرد: امروز، همه فرزندان شهید بابایی به موفقیت رسیده اند و دختر ایشان همکاری خوبی با سازمان انرژی اتمی دارد.

صالحی افزود: جای خالی مادر فرزندان شهید بابایی امروزه احساس می شود.