به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی نماینده تام الاختیار آیت الله العظمی سیستانی به همراه آیت الله میرعمای نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد عصر شنبه از دو مدرسه علمیه صادقیه و رضویه خرم آباد بازدید به عمل آورد.

مدرسه علمیه صادقیه خرم آباد به منظور تمرکز بیشتر طلاب جوان شهرستان خرم آباد تاسیس شد و افتتاح این مدرسه با حضور آیت الله صادقی، آیت الله میرعمادی امام جمعه شهرستان خرم آباد و استاندار وقت استان لرستان در پاییز ۱۳۸۷ انجام گرفت و این مدرسه فعالیت خود را با حضور ۳۰ طلبه آغاز کرد.

با شروع به کار این مدرسه، قرار بر این شد که مدرسه کمالیه به آموزش و تربیت طلاب سطح دو اختصاص داده شود و مدرسه صادقیه، وظیفه آموزش و پرورش طلاب سطح یک را بر عهده داشته باشد.

هم اکنون حدود ۱۸۰ طلبه علوم دینی در پایه های یک تا چهار در این مدرسه مشغول تحصیل هستند و علاوه بر مدیران مدرسه، هفت استاد نیز وظیفه تدریس دروس را برعهده دارند.

بنا بر این گزارش، همچنین فاز اول پروژه مدرسه علمیه رضویه شهرستان خرم‌آباد عملیات احداث آن از چهار سال پیش آغاز و در سه فاز طراحی شده است.

فاز اول این مدرسه که از مرداد ماه سال ۹۱ آغاز و در زیر بنای ۳۵۰۰ مترمربع در پنج طبقه، ۱۰۳ اتاق و ۹۷ حجره، ۳۰ عدد حمام، ۳۰ چشمه سرویس بهداشتی، ۱۰ عدد موتورخانه و دو آسانسور احداث شده است.

ظرفیت پذیرش این مدرسه علمیه ۵۰۰ طلبه بوده و با تکمیل و بهره برداری از همه فازهای این مدرسه علمیه در غرب کشور به بزرگترین مدرسه علمیه تبدیل می شود.

مدرسه علمیه رضویه خرم آباد به عنوان مدرسه جامع استان در نظر گرفته شده و از پایه اول تا دروس خارج و رشته های تخصصی در این مدرسه تدریس می شود.