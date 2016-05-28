استاد ایرانی جایزه ۱۰۰ هزار دلاری را برای توسعه سلامت اهدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در شصت و نهمین نشست مجمع جهانی بهداشت که در ژنو جریان دارد جایزه یک عمر تلاش برای پیشبرد سلامت عمومی از سوی خانم مارگارت چان مدیر کل سازمان جهانی بهداشت به دکتر علیرضا مصداقی نیا استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران اهدا شد.

دکتر علی رضا مصداقی نیا طی سخنانی به مناسبت دریافت این جایزه به نمایندگی جامعه سلامت کشور؛ دریافت این جایزه را نشانه چهار دهه تلاش و مشارکت فعال در بهبود سلامت ایران و جهان دانست.

وی گفت: تردیدی نیست که کمک به انسان ها و بهبود سلامت و بهروزی آنها بزرگترین نعمت خداوندی که ایزد تعالی به خادمان سلامت اعطا نموده است.

مصداقی نیا سپس به با اشاره به دریافت این جایزه ؛ پنجاهمین سالگرد دانشکده بهداشت دانشگاه تهرا ن را به فال نیک گرفت و اشاره کرد که دانشکده بهداشت که وی بمدت بیست و هشت سال ریاست ان را برعهده داشت ؛ قطب علمی و عملی در اموزش علوم بهداشتی است.

وی با سپاس از اصحاب سلامت کشور ؛دکتر هاشمی وزیر بهداشت ؛دکتر علی جعفریان رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران و همه اساتید ؛ و دانشجویان و همکاران سپاسگزاری نمود و اشاره کرد که این جایزه به جامعه سلامت کشور تعلق دارد و حاصل تلاش بی وقفه آنها در ارتقای سلامت ایران و جهان است که با آموزش هیات متخصص در حوزه های مختلف سلامت ؛اجرای پانزده برنامه دکتری و هفده برنامه کارشناسی ارشد و نیز ایجاد ده ژورنال معتبر علمی و مقالات در مجلات معتبر توسط دانشکده بهداشت اشاره نمود.

مصداقی نیا در پایان سخنان خود به شروع اجرایی سازی اهداف توسعه ملل متحد توسط کشور اشاره نمود و تاکید کرد بعنوان مشارکت کوچک در توسعه پاید ار سلامت ؛ بخش اعظم جایزه مالی خود را به برنامه ریزی برای توسعه پاید ار سلامت با محوریت دانشکده بهداشت علوم پزشکی تهران و سایر نقاط خواهد داد واظهار امیدواری کرد که این اقدام کوچک زمینه تبدیل جهان به آینده ای بهتر به نحوی که انسان ها بطور پایدار به بهبود سلامت دست یابند؛ کمک کند.

هشتمين جايزه ساليانه دكتر لي رييس فقيد سازمان جهاني بهداشت در سال ۲۰۱۶ به پروفسور عليرضا مصداقي نيا از دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران به مناسبت چهار دهه مشاركت فعال و مستمر در بهبود سلامت ايران تعلق گرفت.

این جایزه ۱۰۰ هزار دلاری هر سال به یک نفر که در زمینه سلامت و بهداشت عمومی خدمات ماندگاری داشته باشد اعطا می شود.