رشد طلاق توافقی در خراسان رضوی متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته سلجوقی ظهر شنبه در اولین کارگروه تخصصی بانوان و خانواده خراسان رضوی در هتل فرهنگ و هنر مشهد اظهار کرد: در سال گذشته با برگزاری ۸ جلسه در کارگروه تخصصی زنان و خانواده ۸۱ مصوبه داشتیم که ۵۹ مصوبه کاملا اجرایی شده و ۱۸ مصوبه در دست اقدام و ۴ مصوبه به مرحله اجرا نرسیده و یا اگر اجرا شده است گزارش آن به دبیر خانه نیامده است.

وی افزود: این مصوبات اجرا نشده شامل بحث تدوین تقویم آموزش جهت باز آموزی مشاورین خانواده و مدرسین مهارت های زندگی که به عهده دانشگاه فردوسی بوده؛ دومین مصوبه در بحث پژوهش های کاربردی بوده است.

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی افزود: سومین مصوبه اجرا نشده مربوط به دانشگاه پیام نور است درخصوص ارائه گزارش آسیب های اجتماعی و چهارمین مصوبه مربوط به دانشگاه آزاد و پیرامون پژوهشی است که قرار بود در خصوص نقش فناوری های نوین در تغییرات اجتماعی انجام شود.

سلجوقی بیان اینکه زنان و کودکان بیشترین قربانیان آسیب های اجتماعی هستند عنوان کرد: آمار کلی معتادان در استان حدود ۱۳۰ هزار نفر که ۸۰ درصد از این تعداد در مشهد بوده و حدود ۱۳ تا ۱۵ هزار نفر یعنی ۹ تا ۱۰ درصد اعلام شده نیز بانوان معتاد هستند.

وی تصریح کرد: وقتی مردان به بلای خانمان سوز اعتیاد دچار می شوند معمولا همسران، سرپرستی خانواده را به عهده می گیرند وخانواده از شکل اصلی خود خارج نمی شود ولی وقتی زنان به این بلا دچار می شوند عنوانی به نام خانواده باقی نمی ماند.

وی افزود: زنان معتاد کارتن خواب که در سال ۹۴ جمع آوری شدند نزدیک به ۶۶۰ زن بوده که این تعداد در دو ماهه سال ۹۵ با کاهش چشمگیر تقریبا ۱۵۰ نفر شده است.

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی علت اعتیاد ۶۲ درصد از زنان معتاد متاهل را اعتیاد مردان آنها دانست و عنوان کرد: آمار معتادان زن در شهرستان ها نسبت به مشهد ناچیز است ولی در برخی شهرستان ها شاهد افزایش این تعداد هستیم.

وی تصریح کرد: بیشترین ماده استفاده معتادان زن در شهرستان ها تریاک و در مشهد شیشه و مواد مخدر صنعتی جدید است.

وی گفت: در مجموع مراکز حمایتی و ترک اعتیاد زنان و دختران در استان شامل ۲۹۰ مرکز سرپایی و یک مرکز گذری زنان و ۴ مرکز اقامتی میان مدت است و علاوه بر آن دو مرکز ماده ۱۵ برای زنان بهبود یافته و مراقبت های بعد از خروج داریم.

سلجوقی بیان کرد: در سال گذشته با گزارشی که ما در شورای مبارزه با مواد مخدر استان ارائه کردیم با پیگیری استاندار خوشبختانه دفاتر زنان و خانواده استان استانداری های سراسر کشور به عضویت شورای مبارزه با مواد مخدر در آمدند و دارای رای هستند.

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه در سال ۹۳ نسبت ازدواج به طلاق ۳.۷ و در سال ۹۴ این رقم ۳.۵ بوده است، تصریح کرد: برای اولین بار رشد طلاق توافقی با تدبیر قوه قضاییه رو به کاهش و متوقف شده است.