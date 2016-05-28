دایره المعارف گلستان توسط موسسه میرداماد تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خواجه نژاد، ظهر شنبه، در بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از موسسه فرهنگی میرداماد، افزود: تلاش شده تا کتاب های مورد نیاز پژوهشگران استان در هر زمینه در این کتابخانه تهیه شود.

وی با بیان این نکته که کتابخانه میردامادظرفیت پذیرش ۳۵۰ نفر را دارد، گفت: علاقمندان از صبح تا عصر می توانند از فضا و امکانات این کتابخانه استفاده کنند.

خواجه نژاد ضمن اشاره به این مطلب که فعالیت ساختمان موسسه با نگاه کتابخانه ساخته شد، افزود: مجموع فعالیت های این مکان بسیار بالاتر از این است.

وی ادامه داد: کتابخانه میرداماد فضایی در قالب مرکز اسناد تاریخی استرآباد را هم در خود جا داده است؛ اقدامی که هیچ جای استان به این معنا انجام نشده است.

مدیر موسسه فرهنگی میرداماد اضافه کرد: ۱۰۰ هزار سند تاکنون در این مرکز تهیه شده که بخشی از مراکز رسمی و تعدادی از خانواده های ساکن در گرگان جمع آوری شده است.

وی با بیان این نکته که بزرگترین کتابخانه گلستان در این موسسه جای دارد، گفت: این کتابخانه به حدود۱۲۰هزار جلد کتاب تاکنون تجهیز شده است.