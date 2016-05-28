تسهیل تردد اتوبوس گردشگران ایرانی و عراقی/ ساماندهی مرزهای مشترک

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک گردشگری ایران و عراق روز هشتم خرداد ماه در هتل لاله تهران برگزار شد. این نخستین نشست مشترک بخش خصوصی گردشگری ایران و عراق بود.

در این برنامه مجید آقابابایی مدیرکل امور مرزی وزارت کشور و دبیر ستاد اربعین گفت: تکریم زائران عراقی همواره از سوی مقام معظم رهبری تاکید شده است و حفظ حرمت و جایگاه زائران با تدابیر مختلف مانند ساماندهی گردشگران عراقی از مبدأ در رأی برنامه‌های وزارت کشور است.

وی گفت: عتبات عالیات همچون فصلی مشترک جریانات دائمی بین ۲ کشور ایجاد کرده که سایر ارتباطات می‌تواند با تکریم و بهره‌مندی از این امکانات به دستاوردهای قابل انتظار دست یابد.

آقابابایی بیان کرد: به منظور تدوین دستورالعمل اجرایی و ساماندهی ورود گردشگران عراقی، هماهنگی قابل توجهی بر بستری از تعامل ایجاد شده که تدوام و رفع موانع این راه، جزء برنامه نهادهای فرابخشی است. اکنون ۳ مرز فعال به منظور تبادل مسافر وجود دارد. همچنین در تلاشیم تا مرز خسروی را نیز به منظور تامین نیازهای موجود و تشدید ساماندهی مسافران بیافزاییم و خطوط هوایی و امکانات فرودگاهی را نیز افزایش دهیم.

در ادامه این برنامه، محمدجواد عطرچیان مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار کرد: ساماندهی مرزهای مشترک با کشورهای همسایه در رأس برنامه‌های ما قرار دارد. از آنجا که بیشترین مرز زمینی را با عراق داریم، اقدامات مربوطه برای تسهیل تردد همواره اهمیت زیادی دارد. تسهیل تردد اتوبوس گردشگران ایرانی و عراقی در هر ۲ کشور یکی از اقدامات به شمار می‌آید. مرزها باید محل عبور باشند، نه اینکه به عنوان مبدأ و مقصد در نقطه صفر مرزی باعث اختلاف در عبور و مرور شوند.

در ادامه این برنامه، مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری کشور توضیح داد: ایران و عراق با همت خود و انتخاب دفاتر خدمات مسافرتی توانسته اند موجب ترغیب سفرهای گروهی و ساماندهی گردشگران از مبدأ شوند.

وی افزود: اکنون همکاری راهبردی بین دو کشور در همه زمینه‌ها وجود دارد که گردشگری به عنوان یکی از آنها باعث به وجود آمدن نسل‌ها و تعامل بین مردم می‌شود. از منظر تعامل در دستگاه‌های حاکمیتی ایران، ورود به عرصه گردشگری با دقت و کنترل جامع انجام می‌شود، لذا اراده مشترک ما در این نشست تبادل نظر و گفتگوی مستقیم بخش های خصوصی ۲ کشور به شمار می‌آید.

در ادامه این برنامه، مشهود نحاسی معاون مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه گفت: ثبت آمار بیش از ۲ میلیون گردشگر ایرانی و عراقی نشانه ای از عمل شناخت دو کشور است. وزارت خارجه با بهره مندی از دفاتر نمایندگی خود و برگزاری کمیسیون‌های مشترک در شکوفایی ارتباطات بر مبنای گردشگری تلاش می‌کند. لغو و تسهیل روادید همواره در رأس اصلی مذاکرات دو طرف قرار دارد. طبق تدابیر انجام گرفته، امیدواریم سفرهای گروهی ۲ کشور افزایش یافته و ما هم سهم قابل توجهی از بازار موجود داشته باشیم.