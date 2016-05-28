مشکلات اقتصادی باعث دوری جامعه از حوزه فرهنگ شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر کاراندیش، عصر شنبه، در دیدار با استاندار گلستان با بیان این نکته که مقوله فرهنگ و هنر از اهمیت ویژه ای برخوردار است، افزود: از آنجایی‌که اغلب مطالبات مردم در بخش اقتصادی، بهداشتی و درمانی است کمتر به حوزه فرهنگ توجه شده است.

وی با بیان این نکته که توجه نکردن به حوزه فرهنگ تنها به یک دوره اختصاص ندارد، افزود: نبود توجه به بخش فرهنگ باعث شده تا اعتبار چشمگیری به این حوزه اختصاص نیابد.

به گفته کاراندیش، تخصیص اعتبار اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی در استان ها در مقایسه با سایر دستگاه های اجرایی بسیار اندک در نظر گرفته شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار توجه اعتبار از منابع استانی به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان شد و اظهار کرد: اغلب ادارات اداره کل فرهنگ و ارشاد در استان ها فاقد امکانات و بودجه مناسب هستند.

وی در خاتمه با اشاره به این نکته که می توان از ماده ۸۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بهره جست، افزود: در این مدت تلاش شده که اعتبارات استانی از سوی وزارتخانه افزایش یابد تا دریافتی همکاران در استان ها نیز افزایش یابد.