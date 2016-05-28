به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو، عصر شنبه، در دیدار با معاون توسعه مدیریت و منابع، افزود: اقتصادی ترین موضوع در استان بدون پیوست فرهنگی اتفاق نمی افتد چراکه بدون در نظر گرفتن حوزه فرهنگ، هیچ کاری به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.

وی با بیان این نکته که در مقوله فرهنگ عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از زیرساخت ها به شمار می رود، افزود: ظرفیت اقدام در حیطه این اداره کل، وسیع است.

صادقلو خواستار توازن بخشی اعتبار از محل ماده ۸۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شد و اظهار کرد: نیاز است تا اعتبار از ظرفیت ملی به استان هایی مانند گلستان که جوان و کم برخوردار است، پمپاژ شود.

وی در خاتمه یادآور شد: در توزیع اعتبارات به امکانات و قدمت هر استان باید توجه شود چراکه ظرفیت استان هایی با قدمت ۵۰ سال با گلستان قابل مقایسه نیست.