به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا جوشقانی عصر شنبه در همایش روز جهانی ام اس که در گرگان برگزار شد، گفت: حوزه غذا و دارو و حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکی تمام تلاش خود را می کند تا برای رفع نیاز بیماران کمک کند.

جوشقانی افزود: در حوزه توزیع دارو در سطح کشور و استان مشکل خاصی نداریم و این جای خوشحای است که در حوزه تامین دارو هیچ استرسی به خانواده ها وارد نمی شود.

وی در رابطه با کمک هایی که به بیماران ام اس شده است، گفت: به غیر از بیمارانی که داروهای ایرانی مصرف می کردند و ۱۰۰ درصد تحت پوشش ما بودند برای ۲۹۸ نفر هم که داروی خارجی مصرف می کردند ۹۵ میلیون تومان هزینه شده است.

معاون غذا و دارو گلستان اظهار کرد: ما در سال ۹۲ کل هزینه ای که برای بیماری های خاص داشته ایم حدود ۱۵۰ میلیون تومان بوده است و در دو سال گذشته حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد در حوزه ام اس هزینه شده است که باز هم جا دارد این مقدار افزایش پیدا کند.

جوشقانی افزود: از تاریخ اول خرداد ماه کار جدیدی را در حوزه درمان و دارو شروع کردیم که در شهرهای گرگان و گنبد مراکز خصوصی را به مساعدت دارویی اضافه شده است.

وی در ادامه گفت: در طول این یک هفته که طرح آغاز شده است متوجه شدیم تعدادی از بیماران ام اس هستند که اصلا از وجود این چنین انجمن هایی باخبر نیستند و حتی نمی دانند حوزه معاونت و دارو برای تامین داروهایشان تسهیلاتی قرار داده است.

معاون غذا و دارو گلستان اظهار کرد: وظیفه ما شناسایی تک تک بیماران و کمک به آنهاست تا دینی که بر گردن ما است برطرف شود.