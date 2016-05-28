نجات مادر وفرزند ۳ماهه‌ از میان شعله ها/علت حادثه دردست بررسی است

سید جلال ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره جزییات این حریق گفت: عصر امروز در ساعت ۱۶:۱۳ دقیقه وقوع یک فقره آتش‌سوزی در خیابان زرتشت غربی به سامانه آتش‌نشانی تهران اعلام شد.

وی افزود: بررسی‌ها حکایت از آن داشت که یک خانه مسکونی ۵ طبقه ۱۰ واحدی طعمه حریق شده است که به همین دلیل مأموران ۲ ایستگاه آتش‌نشانی به همراه تجهیزات مورد نیاز نظیر نردبان و تشک اضطراری به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران در محل حادثه مشخص شد طبقه اول این ساختمان یک خانه ۶۰ متری دچار آتش‌سوزی شده که یک زن جوان ۲۳ ساله و فرزند ۳ ماهه‌اش در آتش‌ گرفتار شدند.

وی افزود: این مادر و فرزند به بالکن خانه آمده بودند که متأسفانه بالکن نیز با نرده‌های بلند پوشیده شده بود و این زن جوان فریاد کمک سر داده بود.

ملکی گفت: آتش‌نشانان از یک سمت وارد خانه شده تا آتش را خاموش کنند و از سمت دیگر تلاش کردند تا با استفاده از نردبان خود را به بالکن رسانده و میله‌ها برش دهند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران گفت: سرانجام تنها چند لحظه مانده به آنکه آتش به بالکن خانه نیز سرایت کند و این مادر و فرزند در آتش بسوزند، میله‌ها بریده شده و این زن و فرزند از مرگ حتمی نجات یافتند.

به گفته ملکی با مهار کامل شعله های آتش بررسی های کارشناسانه درباره علت وقوع این آتش سوزی از سوی کارشناسان علت یاب سازمان آتش نشانی آغاز خواهد شد .