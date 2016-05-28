برنامه ریزی حوزه فرهنگ نیازمند مهندسی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی، شامگاه شنبه، در دیدار با معاون وزیر ارشاد، اظهار کرد: در مسائل کشور دو نکته بسیار مهم است. یکی مسائل اقتصادی که امروز معضل جامعه است و یکی هم مسائل فرهنگی است.

وی با بیان این که مسائل فرهنگی در کشور متولیان زیادی دارد، افزود: از وزارت ارشاد، صدا و سیما، روحانیت، حوزه های علمیه، رسانه های مکتوب، سازمان تبلیغات و غیره در بخش فرهنگی فعال هستند و هر سازمانی هم برای خودش برنامه های فرهنگی دارد ولی این ها هرکدام مانند جزیره ای عمل می کنند.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری، تصریح کرد: مقام معظم رهبری نکته ای فرمودند که ما مهندسی فرهنگی نداریم. مهندسی فرهنگی یعنی طرح جامعی که هدفی را در نظر بگیرد و برای رسیدن به آن هدف برنامه ریزی کند و هر بخشی را بر اساس مسئولیتی حساب شده به عهده بخش خودش بگذارد.

آیت الله نورمفیدی تصریح کرد: در مساله فرهنگ گرفتار ضعف بزرگ مهندسی فرهنگ هستیم. مسئولیت ها را همه از وزارت ارشاد مطالبه می کنند طوری که فقط وزارت ارشاد مسئول فرهنگ است اما اینگونه نیست.

امام جمعه گرگان ادامه داد: امروز فضای مجازی هم مفید و هم مضر است. ولی با همه مشکلات نمی توان آن را کنار گذاشت و دارد در سطح گسترده ای فرهنگ سازی می کند. آمریکا که موفق نشد جهانی سازی را انجام دهد دارد با شبکه های مجازی فرهنگ و دیدگاه خود را القا می کند.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان، خاطرنشان کرد: فضای مجازی دارد فکر می سازد و باید دید ما در مقابل این پدیده مهم چکار می کنیم. آیا مرکزی که بنشیند و برای مبارزه با این جریان فکر کند وجود دارد یا خبر؟

وی با بیان این که کارفرهنگی فقط سینه زدن و خرید طبل برای هیئت ها نیست از فعالیت های شورای فرهنگی عمومی هم انتقاد و تصریح کرد: این که در جلسات بنشینیم و برای یکدیگر گزارش عملکرد بدهیم فایده ای ندارد.

آیت الله نورمفیدی با اشاره به اجرای برنامه های تلویزیونی توسط مهران مدیری و رامبد جوان و فعالیت فرهنگ ساز این برنامه ها، تاثیرات این برنامه ها را در فرهنگ سازی بسیار مهم دانست و گفت: باید برای فرهنگ سازی ایگونه کار کرد نه این که فلسفه سازی کنیم.

امام جمعه گرگان خواستار پیگیری همه دستگاه ها بخصوص رسانه ها در حوزه فرهنگی شد و تصریح کرد: باید هزینه های فرهنگی متمرکز شوند و طی برنامه ای منسجم در کشور هزینه شوند