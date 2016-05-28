به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند شامگاه شنبه در جلسه شورای مسکن استان با اشاره به اینکه حذف شرایط مسکن مهر فرصت مناسبی برای خانه دار شدن افراد از طریق خرید واحدهای مسکن مهر استان است، اظهار داشت: دستگاه های دولتی، تعاونی ها و دانشگاه های استان می توانند از فرصت به وجود آمده برای خانه دار شدن کارمندان خود استفاده کرده و اعلام کنند هر کس می خواهد نسبت به خرید واحدهای مسکن مهر اقدام کند.

وی با اشاره به اینکه هزار و ۶۵۶ واحد مسکن مهر فاقد متقاضی در خرم آباد وجود دارد، بیان داشت: از این تعداد ۴۶۴ واحد به صورت خودمالک درآمده که علی رغم خود مالک بودن می توانند از تسهیلات هفت درصدی بانک مسکن، ویژه واحدهای مسکن مهر برخوردار شوند.

استاندار لرستان افزود: ۴۶۴ واحد خودمالک در شهرستان خرم آباد باید تا بهمن ماه امسال تکمیل و آماده بهره برداری شوند.

بازوند با اشاره به اینکه ۴۳۸ واحد بدون متقاضی مسکن مهر در شهرستان خرم آباد مربوط به تعاونی آموزش و پرورش هستند، عنوان کرد: تعاونی آموزش و پرورش باید تا پایان خردادماه نسبت به پیدا کردن متقاضی برای این واحدها اقدام کند.

وی از مدیرکل کمیته امداد لرستان خواست نسبت به ساخت و تکمیل ۲۱۶ واحد از واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهر در خرم آباد برای تحویل به مددجویان این سازمان اقدام کند.

استاندار لرستان خواستار رفع مشکلات فضای سبز، روشنایی، تامین فضای ورزشی و بهداشتی سایت مسکن مهر شهرستان سلسله شد و افزود: معاون عمرانی استانداری لرستان باید ظرف یک هفته برآوردهای ریالی مربوط به تامین روشنایی و فضای سبز سایت مسکن مهر این شهرستان را انجام داده و مدیرکل راه و شهرسازی استان نیز تمام مشکلات این سایت را مرتفع کند.

بازوند به آمادگی سپاه برای ساخت سالن ورزشی در محل سایت مسکن مهر شهرستان سلسله اشاره کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی لرستان با در اختیار گرفتن ۵۲۰ متر از فضای آموزشی مربوط به سایت مسکن مهر شهرستان سلسله نسبت به ساخت فضای بهداشتی در این سایت اقدام کند.