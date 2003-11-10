به گزارش خبرنگار "مهر" اين مراسم روز 28 آبان ماه جاري درمركز همايشهاي بين المللي صدا و سيما برگزار مي شود وطي آن ورزشكاران جوانمردي كه در رويدادهاي مختلف بين المللي به دفاع ازملت مظلوم فلسطين ازحق مسلم خود گذشتند و حاضر به رويارويي با ورزشكاران رژيم اشتغالگر قدس نشده اند، مورد تجليل قرار مي گيرند.
بنابراين گزارش ، اين مراسم توسط مركز بسيج ورزش كشور و با همكاري گروه ورزش شبكه سوم سيما و با حضور فرماندهان ارشد سپاه ونيروي مقاومت بسيج، رياست سازمان تربيت بدني ، معاونان، روساي فدراسيونها، ملي پوشان رشته هاي مختلف ورزشي و نمايندگان رسانه هاي گروهي برگزار مي شود.
در اين مراسم نفرات ذيل مورد تجليل قرارخواهند گرفت:
تيم ملي گلبال نابينايان: شهيد رضا مهراني ، علي سرديوند چگيني، بهروز گرشاسبي، محمود رضايي، جواد رضايي سيستاني، فريدون اسدي، ابراهيم كربلايي حبيب الله (مربي)، علي رمضاني (سرپرست تيم).
تيم ملي جودو: علي چمن پا، محمد حسن غفاري، وحيد سرلك
فدراسيون كوهنوردي: همايون بختياري (نماينده ايران در جلسه هيات رييسه فدراسيون جهاني سنگ نوردي).
تيم ملي شطرنج نابينايان: محمد رضا عليزاده.
تيم فوتسال دانشجويان: نادر معماري، ساسان نعيمي پور، علي صانعي، رضا گلباشي، كوروش تشت زر، رضا رضايي منش، علي اصغر مديرروستا، اكبرحداد پور، كسري سميعي، ساحل ساساني، داود حسيني، اكبر نوازنده، احمد خداداد (سرمربي)، محمدغضبان (مربي )، دكترمحمد دادكان (سرپرست تيم).
تيم ملي شمشيربازي: محمد حسين عابدي، حامد صداقتي.
كشتي: عليرضا نيكخو، بهروز جمشيدي، فضل الله دهنوي، حسين آزادي، سعيد عباس زاده، مرحوم سجاد شهبازي، احد پازاج، مهدي اسماعيل نژاد، احمد ملكي.
تيم ملي پينگ پنگ: مجيد احتشام زاده.
تيم ملي تكواندو: مهدي بي باك.
تيم ملي جانبازان و معلولين: حسين گرمابي.
با همكاري شبكه سوم سيما
بسيج ورزش كشور از ورزشكاران جوانمرد وحامي ملت مظلوم فلسطين تجليل مي كند
بسيج ورزش كشور سومين همايش تجليل از ورزشكاران جوانمرد و حامي ملت مظلوم فلسطين را برگزار مي نمايد.
به گزارش خبرنگار "مهر" اين مراسم روز 28 آبان ماه جاري درمركز همايشهاي بين المللي صدا و سيما برگزار مي شود وطي آن ورزشكاران جوانمردي كه در رويدادهاي مختلف بين المللي به دفاع ازملت مظلوم فلسطين ازحق مسلم خود گذشتند و حاضر به رويارويي با ورزشكاران رژيم اشتغالگر قدس نشده اند، مورد تجليل قرار مي گيرند.
نظر شما