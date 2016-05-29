حرکت مجلس دهم به سمت ایجاد تمدن اسلامی

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مجلس نقش مهم و ویژه ای در تحولات هر کشور دارد و در صورت حرکت صحیح مجلس در راستای تحقق اهداف کشور، بسیاری از مسائل حل خواهند شد.

پژمانفر افزود: در شرایط کنونی کشور با مشکلات عدیده ای در عرصه های مختلف مواجه هستیم که اگر مجلس دید اساسی نسبت به این موضوعات داشته باشد و برای برطرف کردن مشکلات برنامه ریزی مناسب داشته باشد،نقش موثری در خروج کشور از این معضلات خواهد داشت.

نماینده مردم مشهد و کلات در دور دهم با اشاره به اینکه قانون گذاری هر کشور بر اساس رفتار مجلس تعیین می شود، اظهار کرد: مجلس کشور را به هر سمت و سویی که بخواهد، پیش می برد.

وی ادامه داد: کلیه دستگاههای اجرایی کشور در تلاش هستند تا بتوانند خواسته های مجلس را تامین کنند. پژمانفر تصریح کرد: مجلس باید بتواند اولویت های کشوررا بیابد و توجه خود را بر آنها متمرکز کند.

وی گفت: با توجه به اینکه در هر دوره از مجلس لوایح و کارهای فراوانی وجود دارند و برخی از آن لوایح بسیار چالشی هستند،باید قادر باشیم راه درست را پیدا کنیم و مشکلات را از سر راهمان حذف کنیم.

پژمانفر با توجه به اینکه چند نکته اساسی در مورد با مجلس نظر گرفته افزود: هر شخصیتی و با هر سمتی بالاخص نمایندگان مجلس باید توجه کند که ما در کشوری زندگی می کنیم که ایجاد تمدن اسلامی ارزش محسوب می شود و باید تمام حرکاتمان در جهت این ارزش باشد و این مهم اولویت دارد.

وی بیان کرد: مطمین باشید اگر این مسیر را به درستی طی کنیم خداوند متعال نیز حامی ما خواهد بود.

مشکل اقتصادی مهمترین مشکل مردم جامعه است

نماینده دوره دهم مشهد و کلات مشکل اقتصادی را مهمترین مشکل مردم و جامعه دانست و گفت: باید تلاش کنیم تا این مشکل هر چه زودتر حل شود.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد درآمدهای نفتی کشور صرف امور اجرایی و تنها ۱۰% درآمدها صرف فعالیت های عمرانی می شود، بیان کرد: این شرایط به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی با بیان این که در حالت استاندارد باید ۴۰ درصد درآمدها صرف حقوق، دستمزد و امور جاری کشور شود و ۶۰ درصد دیگر در راه فعالیت ای عمرانی هزینه شوند، افزود: با این شرایط فاصله بسیار زیادی تا حالت استاندارد داریم.

وی گفت: اگر سازمان یا کشوری بیش از ۵۰ % اعتبارات خود را در مسیر فعالیت های عمرانی هزینه کند، موفق عمل کرده است.

از لحاظ فن اوری باید رتبه کشور را ارتقا دهیم

پژمانفر به جایگاه فناوری در کشور اشاره کرد و گفت: از لحاظ فناوری در شرایط نامناسبی هستیم و باید با برنامه ریزی مناسب و دقیق، این رتبه را ارتقا دهیم تا بتوانیم در شرایط بهتری قرار بگیریم.

وی یکی از راههای خروج از مشکلات فعلی را حرکت به سمت تولید و خدمت رسانی عنوان کرد.

سیستم بانکی در داخل کشور مانع پیشرفت شده است

پژمانفر به گزارش دولت در هفته صنعت اشاره کرد و گفت: ۱۰ هزار واحد تولیدی تعطیل شده اند، که سیستم بانکی مهمترین عامل این شرایط و بزرگترین مانع پیشرفت اقتصادی است.

وی گفت: بانک ها نه تنها در خدمت تولید نیستند بلکه عاملی برای رکود و توقف چرخه اقتصادی نیز هستند. پژمانفر افزود: بانک ها در خذف صنایع تولیدی نقش موثر و بی بدیلی بر عهده دارند.

نصرالله پژمانفر گفت: بانک ها صرفا به دنبال سود و تامین منافع خود هستند تا جایی که از صنایع تولیدی حمایتی نمی کنند و از تعطیلی آنها نهایت استفاده را می بردند. چوب جراح به سرمایه تولیدکنندگان می زنند.

پژمانفر سود بالای بانکی رایکی دیگر از موانع تولید دانست و گفت: بخش قابل توجهی از اعتبارات موسسات و صنایع تولیدی برای پرداخت اصل و سود وام به بانک ها تزریق می شود.

وی تصریح کرد: آنچه واضح است این بوده که با این روش تولید کننده ورشکست می شود و به تدریج چرخ تولید کشور پنچر خواهد شد.

برخی در مجلس به دنبال تنش و انتقال آن به دانشگاهها هستند

وی در ادامه افزود: متاسفانه برخی از افرادی که وارد این دوره از مجلس شده اند، به جای صرف انرژی در راستای حل مشکلات و معضلات کشور به دنبال ایجاد فضایی پرتنش هستند تا آنرا به بدنه کشور و مخصوصا دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی انتقال دهند.

پژمانفر تصریح کرد: مجلس دهم تداعی کننده رفتارهای بد مجلس ششم نخواهد بود.