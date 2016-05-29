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۹ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۱۳

مرورگر کروم ارتقا یافت

مرورگر کروم ارتقا یافت

شرکت گوگل در راستای بهینه کردن مرورگر کروم، تغییراتی را بر روی صفحه کلید اعمال می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هنگامی که کاربر از مرورگر کروم استفاده می کند و قصد دارد به صفحه قبلی وب باز گردد، با فشار داردن دکمه backspace این عمل را انجام می دهد. اما این کار در مواقعی منجر به دردسر  افتادن کاربر می شود. برای مثال زمانیکه بطور ناخواسته یا به اشتباه دست او بر روی این کلید می رود، ممکن است تمامی اطلاعاتی را که در صفحه وب تنظیم کرده بود را از دست دهد.

از این رو مهندسین گوگل برنامه ای را برای این مرورگر پر طرفدار نوشته اند که عمل بازگشت به صفحه قبلی وب با دستور دیگری انجام می گیرد.  

در دستور جدید می توان با فشردن دکمه alt و فلش سمت چپ بر روی سیستم های ویندوز عمل بازگشت به صفحه قبلی وب را انجام داد. در کامپیوترهایی که دارای سیستم Mac هستند با فشردن دکمه command و فلش سمت چپ این فرمان صادر می شود.

قرار است انجام این دستور العمل جدید برای مرورگر کروم از اواخر ماه جولای به طور رسمی آغاز شود.

کد مطلب 3670678
علیرضا کمندی

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