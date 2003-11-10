قيمت مرغ تا پايان سال افزايش نخواهد يافت

مدير كل تامين و توزيع وزارت بازرگاني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: همزمان با توزيع حدود پنج هزار تن مرغ در ماه مبارك رمضان و از محل طرح ذخيره گردشي تامين مرغ ، روند كاهشي قيمت مرغ آغاز و در صورت نياز بيشتر استانها توزيع آن از سوي وزارت بازرگاني تا پايان سال در سراسر كشور ادامه خواهد داشت.

مدرس خياباني افزود: بر اساس اين طرح حدود 30 هزار تن مرغ از سوي سازمان پشتيباني امور دام وزارت جهاد كشاورزي به صورت تدريجي خريداري و توزيع مي شود .

وي با اشاره به قيمت مرغ در بازار افزود: قيمت مرغ در حال حاضر در ميادين ميوه و تره بار حدود يك هزار و 250 ريال و در بازار مصرف حدود يك هزار و 380 ريال عرضه مي شود.

مدرس خياباني با تاكيد برتثبيت قيمت مرغ در كشور به عنوان يكي از سياستهاي اساسي وزارت بازرگاني افزود: قرار است وزارت بازرگاني با اجراي طرح حمايتي قيمت مرغ در كشور را بين يك هزار و250 ريال تا يك هزار و350 ريال تثبيت كند كه با اجراي اين طرح ، توزيع مرغ در سراسر كشور با قيمت مناسب ادامه دارد.

وي افزود: بر اسا س اين طرح وزارت بازرگاني زماني كه قيمت مرغ بيش از يك هزار250 ريال باشد به نفع مصرف كننده و زماني كه كمتر از يك هزار و 350 ريال باشد به نفع توليد كننده وارد عمل مي شود .

