روياي صهيونيزم به كابوس تبديل شد / سياست اسرائيل براي از بين بردن همسايگان شكست خورده است

به گزارش خبرگزاري مهر، اين روزنامه در تحليل خود با طرح اين سؤال كه چه منطقي ازنتيجه اين جنگ پديدارخواهد شد، مي نويسد: اگر اسرائيل تنها با از بين بردن همسايگان باقي بماند زمان آن رسيده است تا اعلام كند كه شكست خورده است.

به نوشته اين روزنامه صهيونيستي، هر دولتي براي دفاع از شهروندان خود وظيفه اي دارد اما وظيفه ديگري نيز دارد و آن اينكه براي آنها امنيت فراهم كند و اين دو با هم متفاوتند و در صورتي كه اين روند منجر به جنگ شود، چشم اندازها و نتايج آن تخريب بيشتر، تعصب، خشونت و تنفر خواهد بود و اسرائيل بايد بين اين دو تفكيك قائل شود.

اين روزنامه درادامه با اشاره به اينكه انزواي اسرائيل نيز پيامدهايي راخواهد داشت بر اين باوراست كه نمي توان به بهانه دفاع ، امنيت را در داخل به خطر انداخت و تفكيكي بين اين دو هم نمي تواند سبب انزواي اسرائيل شود.

"نديم شهادي" نويسنده و اقتصاد دان لبناني و محقق در برنامه هاي خاورميانه در مؤسسه "چاتام هاووس" كه نويسنده اين تحليل است در ادامه مي نويسد: اشغال كرانه باختري و نوار غزه نشان داد كه كشور محروم از تمام انسانيت است. كرانه باختري غير قابل زندگي است و جمعيت در آن بصورت توده اي در زندان به سر مي برند و وضعيت در آنجا بسيار اسفناك است و غزه نيز به خاطر اينكه مردم آن جرات كردند تا حماس را انتخاب كنند تحت محاصره قرار دارد.

شهادي ادامه مي دهد: لبنان در 12 جولاي بيدار شد و به اين واقعيت رسيد كه مي تواند چارچوب جامعه را از بين برد و اختلافي بين كساني كه معتقد به ايجاد بخش حائل ، اجماع سياستها، تقسيم قدرت و يك دولت ضعيف با كساني مانند حزب الله كه بر لزوم داشتن پايگاه و دژ براي مقاومت در برابر خصم و دشمن خطرناك بودند ايجاد شد و اين در حالي بود كه هنوز دولت لبنان سكوت اختيار كرده است و سنيوره طرح هفت ماده اي را ارائه مي دهد.

وي در ادامه با اشاره به روابط اعراب با اسرائيل مي نويسد: اقليت ها از جمله يهوديان براي قرنها در اين منطقه زندگي كرده اند و اسرائيل چشم ديدن تحولات مثبت را ندارد.

اين تحليلگر در پايان آورده است: لبنان مي تواند زير ساخت هاي تخريب شده خود را بسازد و تلفات را جبران كرده و فراموش كند اسرائيل براي مدت 60 سال است كه در منطقه وجود دارد كه يك هزارم ثانيه تاريخي است اما زمان كافي براي قضاوت درباره نتايج دارد و اگر منطق بنيادي اخلاقي فرسوده شده است آنگاه زمان آن است تا منصرف شده و برود.