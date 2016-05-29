واشنگتن میلیاردها دلار در خاورمیانه هدر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی، «دونالد ترامپ» در سخنرانی خود در اجتماعی در سن دیگو در ایالت کالیفرنیا، در حالی که به نرخ بیکاری در آمریکا اشاره داشت گفت: ما با وضعیتی به مراتب بدتر مواجه هستیم. نرخ بیکاری ۵ درصدی را باور نکنید، رقم واقعی ۲۰ درصد است.

ترامپ در ادامه به وضعیت زیرساخت های کشورش اشاره کرد و گفت: آمریکا از درون در حال مرگ است، زیرساخت داخلی در حال فروپاشی است و دولت های قبلی پنج هزار میلیارد دلار منابع مالی امریکا را در خاورمیانه هدر داده اند به جای این که از این پول برای اشتغال زایی و رفاه کشور استفاده کنند.

وی در ادامه به فرصت طلبی متحدان آمریکا اشاره کرد و گفت: در حالی که اقتصاد داخلی امریکا در بحران عمیق بوده است، صدها میلیارد دلار صرف دفاع از برخی کشورهای مرفهی می‌شود که آمار صادرات آنها به آمریکا به مراتب بیشتر از واردات از آنها است.

وی در ادامه گفت: به کشورهای عضو ناتو نگاهی بیندازید، بسیاری از آنها به تعهدات خود پایبند نیستند. آنها دوستان ما هستند، متحدان ما هستند اما از ما سوء استفاده کرده اند. آلمان، ژاپن، عربستان سعودی، ما از این کشورها دفاع می کنیم ولی آنها چیزی به ما نمی دهند.