همايش "ترجمه، تفسير و حفظ قرآن كريم" انعكاس جشن قرآني كشور است / بانوان با گرايشهاي معنوي خود نقش به سزايي در سازندگي كشور دارند

علي اكبر اشعري مشاور رئيس جمهور و رئيس سازمان اسناد كتابخانه ملي در نشست خبري امروز سه شنبه 24 مرداد ماه در جمع خبرنگاران افزود: اين همايش به ترويج بسترهاي قرآن و احياي ميراث نبوي كمك مي كند.

اشعري با اشاره به اينكه اين همايش ويژه بانوان است، ياد آور شد: گرايش به سمت فعاليتهاي مذهبي ميان خانمها بسيار بيشتر از آقايان به چشم مي خورد. شور و اشتياق بانوان در محافل ديني و اجتماعات مذهبي اين جلوه خوب و نيكوي جامعه ما را به خوبي نشان مي دهد و آمارها نيز اين مهم را تأييد مي كنند، حتي در آمريكا نيز گرايش معنوي خانمها به مراتب بيشتر از آقايان است .

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مشاور رئيس جمهور با بيان اينكه خانمها مادران آينده جامعه هستند، تصريح كرد: خانمها در ايجاد جامعه سالم و سازندگي كشور نقشي بسيار ارزنده و ارزشمند دارند، از اين رو هر چه كار فرهنگي براي اين افراد بيشتر شود نوعي سرمايه گذاري بوده و آينده كشور را تضمين مي كند.

محمد صادق حق شناس نيز به عنوان دبير همايش در اين نشست با بيان اينكه 15 سال است كه حفظ قرآن در تهران با همكاري شوراي انقلاب فرهنگي انجام مي شود، گفت: پس از گزينش بهترين شيوه حفظ قرآن كريم با عنوان آسيب شناسي و روش شناسي حفظ مطابق با سنين و جنسيت افراد به برگزاري اين همايش اقدام شده است كه در داخل و خارج از كشور كار نظرسنجي و نموداري انجام گرفته است.

وي در ادامه با تأكيد بر اينكه با توجه به تحقيقات لازم در زمينه حفظ قرآن، بهترين شيوه مورد استفاده قرار مي گيرد، افزود: در اين آموزشها به تقدم و تأخر آيات توجه شده و در كنار حفظ، بر روي ترجمه و تفسير قرآن بيشتر كار مي كنند.

دبير همايش مذكور به همايش سال گذشته اشاره كرد و ياد آور شد: سال گذشته اين همايش با حضور 6 هزار نفر شامل آقايان و بانوان در سالن نماز جمعه برگزار شد كه پس از يك هفته همايش ديگري به منظور تجليل از 750 حافظ كل قرآن برگزار شد.

حق شناس گفت: طي اين همايش از مربيان و كادر آموزش بسيار مجرب استفاده مي شود كه آنها علاوه بر اينكه از سطح علمي خوبي برخوردار هستند در كار تدريس تخصص نيز دارند. اين گروه و كادر آموزشي شامل يكهزار و 187 نفر است كه 400 تا 500 ساعت نيز آموزش ديده اند.

طرح زير بنايي ترجمه، تفسير و حفظ كل قرآن كريم در دو روز كه مي تواند حركتي زيبا در حوزه همايشهايي با محوريت قرآن باشد با حضور نزديك به 18 هزار نفر در قالب 1280 كلاس 14 نفره برگزار مي شود.

در اين طرح از همه اقشار و گروههاي جامعه اعم از دانش آموزان، دانشجويان، طلاب و علوم ديني دعوت شده است تا حلاوت حفظ قرآن را تجربه كرده و با طنين آيات آسماني، گوش جانشان را بنوازند.

هدف از برگزاري اين همايش بزرگداشت پيامبر اكرم(ص) در سال ايشان، گره زدن شب بعثت با قرآن، واكنشدر مورد توهين به پيامبر اكرم (ص) در روز بعثت، توسعه و ترويج فرهنگ حيات بخش قرآن، ايجاد حركت فرهنگي در جامعه در راستاي توجه ويژه به حوزه ترجمه، تفسير و حفظ قرآن، معرفي حفظ قرآن كريم به عنوان يكي از بهترين راهها و روشهاي انس با كتاب آسماني عنوان شده است .

ايجاد علاقه و انس با قرآن در خانواده ها به ويژه جوانان و نوجوانان، تجليل از حفاظ، ايجاد ائتلاف بزرگ فرهنگي در ميان نهادهاي مسئول براي توسعه فرهنگ فراگيري ترجمه، تفسير و حفظ كل قرآن، ايجاد امكان حضور مسلمانان كشورهاي اسلامي در كنار يكديگر، توسعه فرهنگ مربيگري حفظ قرآن كريم با ايجاد بستر مناسب جهت تدريس و تعليم حفظ قرآن، پرداختن به آموزش ترجمه، تفسير و مفردات قرآن كريم در كنار امر تحفيظ اين كتاب آسماني، ارائه آخرين دستاوردهاي تحفيظ قرآن كريم و تأكيد بر فصل مشترك تمامي فرق و كشورهاي اسلامي به عنوان محمل اتحاد و يكپارچگي امت اسلام، از ديگر اهداف پيش بيني شده براي اين همايش است .

از ويژگيهاي اين همايش مي توان به فعاليت محتوايي اشاره كرد كه حداقل 18 هزار نفر نزديك به 4 ساعت صحيح خواني قرآن را تمرين مي كنند، ترجمه را ياد مي گيرند، با نكات تفسيري آشنا مي شوند و با شيوه هاي تحفيظ و تثبيت قرآن را مي آموزند. ديگر اينكه اين همايش به استمرار طرح به صورت ايجاد بستري لازم براي حضور در كلاسهاي متنوع مي انجامد و بانك اطلاعاتي از افراد براي ارائه فرايند اطلاع رساني و انتشار نشريه اي براي شركت كنندگان به مدت يكسال خواهد بود.

اين همايش با مشاركت سازمان اسناد و كتابخانه ملي، مركز توسعه و ترويج فعاليتهاي قرآني، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان ملي جوانان، مركز مشاركت زنان رياست جمهوري، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان اوقاف و امور خيريه، مصلي تهران، دارالقرآن نيروي مقاومت بسيج، سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران، اتحاديه تشكلهاي قرآن كشور، شبكه هاي 1 و2 و3 و سيماي قرآن، فراكسيون قرآن مجلس شوراي اسلامي برگزار مي شود كه البته مؤسسه فرهنگي هنري قرآن پژوهان امور اجرايي آن را به عهده دارد.



اين همايش طي دو روز 29 و 30 مردادماه همزمان با مبعث نبي اكرم(ص) در دانشگاه تهران برگزار شده و در مراسم اختتاميه به 114 نفر از افراد برگزيده جوايز ويژه اي اعطا مي شود.