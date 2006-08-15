مجلس به يك فوريت طرح تقويت آبزي پروري در سيستان و بلوچستان راي نداد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، ابوالقاسم مختاري نماينده زابل در دفاع از يك فوريت اين طرح اظهار داشت: با توجه به شرايط ويژه استان سيستان و بلوچستان و معضلات پيچيده اين استان به ويژه خشكسالي حاكم در منطقه توجه به فوريت اين طرح بسيار حائز اهميت است.

وي افزود: هم اكنون يك اداره كل شيلات در چابهار براي استان سيستان و بلوچستان در نظر گرفته شده كه اين اداره زير نظر سازمان شيلات است، ولي سازمان شيلات در سيستان و بلوچستان جزو مجموعه وزارت جهاد كشاورزي است كه اين مسئله ناهماهنگي هايي را ايجاد كرده است.

مختاري با اشاره به بعد مسافت 900 كيلومتري بين زابل و چابهار گفت: در حال بيش از 2 هزار و 100 نفر صياد و يا خانوار صياد در منطقه حضور دارند و با توجه به اينكه اين طرح بار مالي براي دولت نخواهد داشت، تصويب آنرا درخواست مي كنيم.

نماينده زابل با بيان اينكه درياچه هامون 570 هزار كيلومتر وسعت دارد و يكي از بزرگترين تالاب هاي بزرگ آب شيرين كشور است، تصريح كرد: اين درياچه جزو يكي از اكوسيستم هاي مهم بين المللي محسوب مي شود ولي متاسفانه اين منطقه فاقد يك اداره كل مستقل شيلات است و با توجه به فاصله مسافتي وعدم امكان تبادلات با اداره كل چابهار لزوم تشكيل يك اداره كل در شمال استان ضرورت مي يابد.

مختاري تقويت بخش شيلات در استان راموجب ايجاد فرصت هاي شغلي در منطقه خواند و گفت: از همكاران انتظار داريم كه يك فوريت اين طرح تصويب شود.

حسن سليماني نماينده كنگاور در مخالفت با يك فوريت طرح مذكور گفت: انتظار داشتيم آقاي مختاري به جاي صحبت از توانايي ها و ظرفيت هاي استان در مورد علت انحلال اداره شيلات در منطقه سئوال مي كرد.

وي ادامه داد: به نظر بنده فوريت ندارد كه بخواهيم قانوني بياوريم تا امر خلاف قانون انجام شده اي را دوباره عملي كنيم.

نعمت زاده نماينده قائم شهر نيز در موافقت با يك فوريت اين طرح اظهار داشت: با توجه به سيماي اقتصادي، اجتماعي استان سيستان و بلوچستان و فاصله طول و عرض جغرافيايي استان اين استان مستلزم نگرش ويژه است و نمي توان قانوني كه در استانهاي شمالي براي بحث شيلات اجرا مي شود در اين منطقه نيز اجرايي كرد زيرا كفاف ظرفيت هاي اين منطقه را نمي دهد.

نعمت زاده با بيان اينكه منظور از طرح اين يك فوريت انحلال اداره كل شيلات چابهار نيست گفت: اكنون شمال استان سيستان و بلوچستان بلا تكليف است و با توجه به ظرفيت اين استان نياز است تا در شمال اين استان نيز اداره اي مستقل براي شيلات احيا شود.

در پايان اظهارات موافق و مخالف نمايندگان به يك فوريت طرح مذكور راي منفي دادند و قرار شد اين طرح به روال عادي بررسصي شود.

براساس ماده واحده طرح مذكور در نطر است به منظور افزايش بهره وري و كارايي مديريت و استفاده از استعدادهاي آبزي پروري استان سيستان و بلوچستان اجازه داده شود با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود سازمان شيلات ايران و به نحوي كه هيچ بار مالي اضافي براي دولت فراهم نشود و اداره كل شيلات استان كما في السابق دايرو فعاليت نمايند.

براساس تبصره اين طرح نيز مقرر شده است كه بار مالي احتمالي ناشي از اجراي اين طرح از محل درآمدهاي داخلي سازمان شيلات ايران تامين شود.