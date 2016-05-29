انتقاداز رویه ارجاع بیماران به بخش خصوصی/ بیمارنباید لنگ پول باشد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرشید رئیسی در مراسم تودیع و معارفه مدیر بیمارستان آیت‌الله طالقانی کرمانشاه که پیش از ظهر امروز یکشنبه برگزار شد، اظهار داشت: بیمارستان آیت‌الله طالقانی کرمانشاه به عنوان یکی از قدیمی‌ترین بیمارستان‌های استان، در سال‌های دفاع مقدس خدمات بسیار شایانی را ارائه داد و بعد از آن نیز یکی از مراکز اساسی درمان بیماران بوده است.

وی با اشاره به وجود چالش‌های فراوان در بیمارستان آیت‌الله طالقانی کرمانشاه افزود: این بیمارستان مرکز تروما غرب کشور است و به دلیل ازدحام بیماران از هر سو برای درمان در این بیمارستان، با مشکلات جدی مواجه است.

رئیسی بیان کرد: به دلیل انتقال تمام مراکز درمانی به یک مرکز حجم زیادی از مراجعات به بیمارستان آیت‌الله طالقانی صورت گرفت و تعداد زیادی از مراکز همچون چمران، شهید بهشتی و سینا محروم و بقیه به حالت نیمه تعطیل درآمد و انتقال تمام امکانات درمانی استان به یک مرکز خطر بزرگی ایجاد کرد.

رئیس بیمارستان آیت‌الله طالقانی تمرکزدایی در ارائه خدمات درمانی را از سیاست‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان کرد و افزود: دکتر خلیل پور در مدت یکسالی که در این مجموعه فعالیت داشت در جهت رفع موانع پشتیبانی کمک‌های زیادی ارائه داد.

وی با اشاره به تلاش برای راه اندازی مرکز تحقیقات غرب کشور در بیمارستان آیت‌الله طالقانی کرمانشاه طی آینده‌ای نزدیک گفت: با راه اندازی این مرکز کمک‌های فراوانی به عرصه پژوهش و شناخت زیرساخت‌های مناسب برای رفع مشکلات ترومایی در استان می شود.

این مسئول در ادامه با بیان اینکه در سیستم فعلی مدیریت انفرادی از بین رفته، گفت: مدیریت در این بیمارستان باید تیمی و دسته جمعی انجام شود.

وی با انتقاد از رویه برخی پزشکان در بیمارستان آیت‌الله طالقانی کرمانشاه در خصوص هدایت بیماران به مراکز خصوصی تصریح کرد: عُرفی نادرست در برخی مراکز درمانی جا افتاده و به صورت روزمره درآمده و هرکسی که با این رویه مخالفت کند او بر هم زننده نظم و مقررات شناخته می‌شود.

رئیسی افزود: من تا چند ماه پیش به دلیل تجمع و ازدحام بیمارستان مقابل اتاق کار جرأت حضور در محل کار را نداشتم و متاسفانه رویه‌ای در این بیمارستان حاکم شده که یا باید بیمار با زبان خوش به بخش خصوصی برای درمان منتقل شود یا اینکه آنقدر او را نگه می‌دارند تا همه زندگی خود را برای درمان بفروشد.

وی بیان کرد: جُرم من در این بیمارستان اعتراض به این سیستم است و تمام ارگان‌ها و مسئولان نظارتی نیز در برابر این مسئله سکوت کردند.

رئیسی بیان کرد: در دولت تدبیر و امید با وجود اینکه نباید هیچ بیماری به خاطر بی پولی کارش لنگ بماند تجارت چند صد میلیونی در بیمارستان آیت الله طالقانی کرمانشاه راه افتاده است.

وی بیان کرد: تا زمانیکه من هستم راه خود را ادامه خواهم داد و منتقد این سیستم غلط خواهم شد، معنی ندارد در دولتی که دومین شعار او بعد از مقوله هسته‌ای، بهداشت و درمان باشد افرادی با زورگیری بیماران را به بخش خصوصی ارجاع دهند و کسی هم حق اعتراض نداشته باشد.

رئیسی ادامه داد: من در ۲۰ تا ۳۰ بیمارستان فعالیت داشته ام و بیمارستان آیت الله طالقانی کرمانشاه از بیرون بسیار ترسناک است.