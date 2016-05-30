محمد قهرمانی تهیه‌کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تولید فیلم «فرشتگان قصاب ۲» همچنان در انتظار جذب سرمایه است، گفت: در حال حاضر به دنبال سرمایه برای ساخت قسمت دوم فیلم سینمایی «فرشتگان قصاب» هستیم ولی هنوز نتوانسته ایم سرمایه لازم را جذب کنیم.

وی افزود: این در حالی است که موضوع این فیلم، موضوع روز به شمار می رود و در مورد اقدامات غیرانسانی گروه های تکفیری و داعش است. سهیل سلیمی که قسمت اول این فیلم نوشته و کارگردانی کرده بود، فیلمنامه قسمت دوم «فرشتگان قصاب» را هم متناسب با مسایل روز جامعه جهانی به ویژه مساله داعش نوشته است.

قهرمانی با اشاره به اینکه گویا ساخت فیلم هایی با این مضمون اولویت نهادهای حامی سینمای ایران نیست، تاکید کرد: سال گذشته که حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی اعلام کرد از فیلم هایی با چنین مضمون هایی حمایت می کند، من و سلیمی به دیدار ایوبی رفتیم و او نامه ای به علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی نوشت تا تصمیم‌های لازم درباره این فیلم را بگیرند. بعدا با مدیرعامل فارابی هم یک جلسه گذاشتیم و وی هم دستور پیگیری برای ساخت این فیلم را داد.

این تهیه کننده سینما بیان کند: دقیقا نمی‌دانم یا این فیلم و یا من در اولویت دوستان و مدیران سینمایی نیستیم که حمایتی از ساخت آن نمی شود. من برای دریافت حمایت مالی به موسسات مختلف از جمله موسسه اوج و انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس مراجعه کردم که هیچ کدام از این ها به نتیجه نرسید.

تهیه کننده فیلم «شکارچی شنبه» درباره دیگر فعالیت‌هایش در عرصه سینما گفت: فرشاد ارج چندی پیش فیلمنامه ای طنز با موضوع دفاع مقدس به من پیشنهاد داد که فیلمنامه قابل توجهی است که بعد از اعمال اصلاحاتی، برای دریافت پروانه ساخت آن اقدام می کنیم.

وی با اشاره به اینکه نام این پروژه «آخرین عملیات» است، توضیح داد: این فیلمنامه یک اثر اجتماعی و طنز است، اما چون بخش عمده آن در یک آسایشگاه جانبازان می گذرد، ارزش های مربوط به دفاع مقدس و جانبازان را روایت می کند.

قهرمانی در پایان گفت: در حال حاضر فیلمنامه های خوبی در دستور کار ما قرار دارد که متاسفانه در جذب سرمایه چندان موفق نیستیم.