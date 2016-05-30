بحران آب در ۸۴ دشت کشور/ حفر ۳۰۰ هزار چاه غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حاج رسولی ها با بیان اینکه وضعیت نامناسب آب و صیانت از سفره های زیرزمینی از چالش های کشور است، افزود: اگر به این موضوع توجه نشود خسارت جبران ناپذیری به دنبال دارد.

مشاور وزیر نیرو گفت: راه نجات آب، اعتقاد به تشکل های مردمی و واگذاری کار به این بخش است و باید در کنار مباحث آموزشی، اعتمادسازی دوجانبه را مدنظر قرار دهیم. وی ادامه داد: یکی از راهکارهای مقابله با این بحران، طرح احیا و تعادل بخشی سفره های زیرزمینی است.

حاج رسولی ها گفت: این بحث مهم طرح‌های مختلف شامل بخش‌های سازه ای و غیرسازه ای را در بَر دارد، در بخش غیرسازه ای از مهم‌ترین اقدامات اطلاع رسانی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم نهاد در صیانت از آب‌های زیرزمینی است.

وی اظهارداشت: در دو سال اخیر تشکل‌های مردم نهاد در بخش فعالیت‌های خوبی داشته اند و امروز تشکل‌ها نقش بزرگی در مدیریت آب ایفا می کنند، چنانچه در زاینده رود بخشی از بستر رودخانه از دخل و تصرف آزادسازی و حریم آن با اقدام خودجوش تشکل مردم نهاد شرق این رودخانه صیانت شد.

مشاوزیر نیرو بیان کرد: تشکل مردم نهاد شرق رودخانه زاینده رود بدون اینکه مسئله و حاشیه اجتماعی داشته باشد با حمایت های معنوی و فنی دولت توانست در این بخش گام های موثری بردارد. حاج رسولی ها گفت: در مباحث بهره برداری توسط تشکل های مردم نهاد نیز تجارب خوبی داریم که تعدادی از سوی بخش دولتی حمایت می شدند اما تاثیرات بسزایی در این زمینه داشتند. باید آنچه در توان است در حمایت از تشکل ها به کار بگیریم که این صورت می توانیم موضوع آب را مدیریت کنیم.

این مقام مسئول در وزارت نیرو بیان داشت: با توجه به نامگذاری امسال به نام سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل، صیانت از آب‌های زیر زمینی محور اصلی اقدامات وزارت نیرو است. اکنون ۵۰۰ هزار حلقه چاه مجاز و ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور داریم.

وی ادامه داد: چاه های غیرمجاز نیر به دو دسته چاه عمیق و کم عمق که در حاشیه رودخانه ها هستند، تقسیم می شوند. حاج رسولی ها گفت: ظرفیت برداشت از منابع آب زمینی ۴۸ میلیارد مترمکعب است که اکنون شش میلیارد اضافه برداشت داریم.

حاج رسولی ها گفت: با نصب ابرازهای اندازه گیری گام های موثری در طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی برداشته شده است. وی خاطرنشان کرد: طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی در البرز آغاز شده و در سایر استان‌ها نیز به اجرا در می آید که هرچه زودتر انتظار می رود اجرایی شود. برای مدیریت این موضوع در کشور حدود ۶۰۹ محدوده مطالعاتی دشت داریم که در ۸۴ دشت کشور که بحرانی ترین هستند، به صورت پایلوت اجرا می کنیم.