نمایشگاه «رویش هنر» ویژه معلولان گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید مهدی خاموشی در مراسم افتتاح نمایشگاه «رویش هنر» که صبح امروز ۹ خردادماه در خانه فرهنگ سازمان بهزیستی برگزار شد، گفت: پیش از این سازمان تبلیغات اسلامی با سازمان بهزیستی کشور پیوندهای درونی و بیرونی زیادی داشت که امروز همکاری برای افتتاح نمایشگاه آثار هنری پیوند مبارک دیگری است که امیدواریم این سنخ همکاری ها و فعالیت ها ادامه پیدا کند.

وی نمایشگاه «رویش هنر» را به منزله پنجره بیرونی همکاری های سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان بهزیستی کشور توصیف کرد و افزود: ما آماده همکاری با سازمان بهزیستی جهت برگزاری نمایشگاه های هنری و ایجاد زمینه برای ظهور و بروز استعدادهای معلولان و هنرمندان تجسمی هستیم و باید در جهت ارتقای هویت کلان کشور اقدامات لازم را انجام دهیم.

خاموشی در ادامه ضمن دعوت از نهادهای فرهنگی برای ارتقا و تقویت هویت کلان کشور، تصریح کرد: ما در این نمایشگاه جایگاه ویژه هنرمندان ایرانی را می بینیم. در اینجا تابلوهایی به همت کتابشهر ایران تهیه شده است که نماینده شاخص هنر ایرانی اسلامی، اهل بیتی و قرآنی هستند و ما نیز توجه زیادی به آنها داریم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه زبانزد بودن هنر انقلاب، دفاع مقدس، بیداری اسلامی، سبک زندگی و هنر قرآنی ایران در جهان مرهون انقلاب اسلامی و پیروزی در دفاع مقدس است، اظهار کرد: یکی از کارهای خوب در سال های اخیر توسعه گالری های تجسمی در کشور است که افتتاح این گالری نمونه ای از این جریان مبارک است.

وی در ادامه با اشاره به تاکید امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب بر توسعه و ترویج هنر متعهد، تاکید کرد: امروز مسیر فرهنگی ما در راستای رهنمودهای امام و رهبری درباره هنر متعهد قرار گرفته است بنابراین برپایی نمایشگاه «رویش هنر» را به فال نیک می گیریم و از همه هنرمندان کشور به ویژه هنرمندان عزیز معلول دعوت می کنیم، برای عرضه و فروش آثارشان از این نمایشگاه بهره ببرند. چرا که هیچ یک از نهادهای متولی این نمایشگاه در پی انتفاع شخصی نیست و پیوند بیشتر این دو نهاد برای هویت بخشی بیشتر به هنر متعهد کشور است.

انوشیروان محسنی بندپی، رییس سازمان بهزیستی کشور نیز در این مراسم یکی از استراتژی های جدید این سازمان در رویکرد جدیدش را تقویت و ارتقا بخشیدن به رویکرد فرهنگی در جامعه هدف بهزیستی عنوان کرد و گفت: در فعالیت های پیش رو قصد داریم از ظرفیت ها و تجربیات ذی قیمت سازمان تبلیغات اسلامی به ویژه کتابشهر ایران برای فراهم کردن فضای فعالیت فرهنگی و عرضه محصولات هنری معلولان کشور در سطح ملی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات جامعه معلولان فراهم نبودن امکانات و بستر مناسب برای ظهور و بروز استعدادها است، افزود: باید با برپایی نمایشگاه هایی چون رویش نو زمینه ظهور و نمایش بیشتر استعدادهای معلولان را فراهم کرد.

حجت الاسلام سید محمدی، مسئول امور فرهنگی سازمان بهزیستی کشور نیز در این مراسم با بیان اینکه سازمان بهزیستی با توجه به جامعه هدف گسترده ای که دارد، نقش مهمی را در احیای فرهنگ در جامعه هدف خود دارد هدف از برپایی نمایشگاه «رویش هنر» را فراهم کردن زمینه برای نمایش عمومی آثار هنری معلولان کشور خواند.

وی افزود: در این نمایشگاه بیش از ۹۰ تابلو از هنرمندان برجسته کشور و همچنین هنرمندان معلول به نمایش در آمده است که هم جامعه هدف بهزیستی و هم علاقه مندان به هنر می توانند از آن بازدید و خریداری کنند.

حامد شفیق، مدیرعامل موسسه کتابشهر ایران، هدف از راه اندازی این نمایشگاه را آموزش هنر به کودکان و هنرمندان معلول تحت پوشش بهزیستی عنوان کرد و گفت: اولویت ما آشنایی کودکان و هنرمندان معلول تحت پوشش بهزیستی با آثار شاخص هنری و حضور فعال این عزیزان در ورکشاپ های آموزشی نمایشگاه است با این وجود بازدید و خرید آثار هنری برای عموم علاقمندان آزاد است.

وی افزود: در این نمایشگاه به همت موسسه کتابشهر ایران و با همکاری سازمان بهزیستی کشور بیش از ۹۰ تابلوی نقاشی، نقاشیخط و خوشنویسی از هنرمندان طراز اول کشور چون کامبیر درمبخش، میثم سلطانی، محمد خزایی، حسین قوللرآغاسی، محمد سعید نقاشیان، بهادر پگاه، علیرضا کدخدایی، کیخسرو خروش، محمد جوادزاده، رضا اسدی، کرمعلی شیرازی، علیرضا سعادتمند و ابراهیم الفت، عین الدین صادق زاده، هادی روشن ضمیر، احمد محمدپور، محمود زنده رودی، حامد صدر ارحامی، هومن بیات، علی افتخارینسب، محمد علی ترقیجاه، عطاالله ذی نوری، هادی پوربروجنی، نهاپت نهاپیتان، جرجانی، شمس الدین غازی، محمود سمندریان، عبدی اسبقی، طاها بهبهانی و سیامک عزمی از جمله هنرمندانی هستند که آثارشان در این نمایشگاه عرضه شده است.

به گفته شفیق، آثار هنری هنرمندان معلول کشور از جمله علی ارجمند، هنرمند مجسمه ساز، زنده یاد جهانبخش صادقی هنرمند نقاش و مژگان چزائی هنرمند نقاش در این نمایشگاه به نمایش درآمده است. همچنین براساس توافقنامه امضا شده میان کتابشهر ایران و سازمان بهزیستی قرار است ۵۰ درصد عواید حاصل از فروش این آثار هنری به معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و ۵۰ درصد مابقی نیز برای ایجاد کارهای هنری اختصاص یابد.

برگزاری کارگاه آموزشی نقاشیخط توسط محمد سعید نقاشیان، هنرمند نقاشیخط از برنامه های جنبی مراسم افتتاحییه نمایشگاه رویش هنر بود.

کتابشهر ایران، پیش از این نیز با همکاری مجتمع سرچشمه نمایشگاه دایمی آثار هنری شاخص ایران را با عنوان ابداعی نگارمکتب‌خانه (schoollery) در محل گالری مجتمع یادمان شهدای هفتم تیر افتتاح کرده است.

مخاطب هدف این نمایشگاه که هر ماه آثار جدیدی از ۱۰۰ هنرمند طراز اول کشور را به نمایش در می آورد، دانش آموزان تهرانی هستند.

نمایشگاه «رویش هنر» هر روزه به جز روزهای تعطیل به نشانی تهران، خیابان ولیعصر (عج)، خ عطار (بالاتر از میدان ونک)، روبروی ساختمان بانک مسکن میزبان علاقمندان هنرهای تجسمی است.