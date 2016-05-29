۱۹ هزار رقبه مازندران دارای سند مالکیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ستار علیزاده بعدازظهر یکشنبه در کارگروه مشترک استانی تفاهمنامه سازمان اوقاف و ثبت که در دانشگاه شمال آمل برگزار شد با اعلام اینکه تعامل خوبی میان ادارات کل اوقاف و امور خیریه و ثبتاسناد و املاک مازندران وجود دارد، گفت: تمامی اقدامات مرتبط میان دو اداره با همکاری یکدیگر صورت میگیرد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران خاطرنشان کرد: گرفتن سند مالکیت بهترین کار در حوزه تثبیت مالکیت موقوفات بوده سند مالکیت ماندگارترین اقدام در حوزه وقف بوده است.
حجتالاسلام ستار علیزاده تصریح کرد: هر حرکتی برای موقوفات صورت بگیرد ارزشمند بوده و اجرای آن و ثواب بسیاری دارد.
وی بابیان اینکه سند مالکیت موقوفات سبب میشود تا جلوی تعرض موقوفه خواران گرفته شود، افزود:: کار ما خدمت به آستان اهلبیت معصومین (ع) بوده خدمت به خاندان عصمت و طهارت برکات بسیار ارزشمندی دارد و زمینهساز سعادت و رستگاری انسان میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران سنددار کردن موقوفات را حرکت بسیار ارزشمندی دانست و گفت: ترویج و گسترش فرهنگ وقف زمینهساز دستاوردهای ارزشمندی برای نظام اسلامی بوده است.
حجتالاسلام علیزاده اضافه کرد: در سال ۹۴ در شرایطی توانستیم این میزان از سند مالکیت را با همکاری ارزنده اداره کل ثبتاسناد و املاک مازندران داشته باشیم که در سال ۹۱ تعداد ۹۲ سند، سال ۹۲ تعداد ۹۷ سند و سال ۹۳ تعداد ۵۸۸سند صادرشده بود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران باتاکیدبراینکه سال پرکار و موفقیتآمیز را پشت سر گذاشتیم، اظهار داشت: به فرموده مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل قرار داریم که میتوانیم با بهرهگیری درست از ظرفیتها سالی بسیار خوبی را پشت سر گذاریم.
