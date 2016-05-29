۹۵ هزار کارت هوشمند ملی در لرستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی امانی پور عصر یکشنبه در حاشیه جلسه شورای راهبردی ثبت احوال در جمع خبرنگاران در خصوص نحوه صدور کارت هوشمند ملی در استان اظهار داشت: با صدور کارت هوشمند ملی و با توجه به اینکه اثر انگشت فرد روی آن است یک نفر نمی تواند با دو مشخصات متفاوت دو کارت هوشمند ملی دریافت کند و ضریب امنیت بالا خواهد رفت.

وی با اشاره به اینکه برای صدور هر کارت هوشمند ملی مبلغ ۳۱ هزار تومان باید پرداخت شود، بیان داشت: این مبلغ سراسری بوده و به هیچ عنوان نمی توان مقدار آن را کم کرد.

مدیرکل ثبت احوال لرستان تعداد کارت های هوشمند ملی صادر شده در استان را ۹۵ هزار و ۶۷۲ مورد دانست و گفت: تعداد درخواست های ثبت شده در استان مبنی بر اخذ کارت های هوشمند ملی ۱۴۳ هزار و ۴۵۵ درخواست بوده است.

امانی پور با اشاره به اینکه تا کنون ۷۶ هزار و ۸۸۱ کارت هوشمند ملی به متقاضیان لرستانی تحویل داده شده است، اضافه کرد: لرستان در سال ۹۳ از نظر چاپ و درخواست کارت هوشمند ملی رتبه آخر کشور را داشت که در سال ۹۴ رتبه استان اندکی افزایش یافت.

وی با یادآوری اینکه اردبیل، خراسان رضوی و خراسان جنوبی به ترتیب بیشترین کارت های هوشمند ملی را در کشور صادر کرده اند، بیان داشت: مطابق برآوردهای صورت گرفته باید یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارت هوشمند ملی در استان چاپ شود.

مدیرکل ثبت احوال لرستان با اشاره به اینکه زیرساخت های صدور کارت هوشمند در استان آماده است، گفت: با توجه به اینکه حضور مراجعین برای گرفتن کارت هوشمند ملی زیاد نبوده از صدا و سیمای مرکز لرستان تقاضا داریم اطلاع رسانی لازم به مردم برای دریافت هر چه سریعتر کارت های هوشمند ملی را انجام دهد.

امانی پور با اشاره به اینکه ۳۸ هزار و ۵۸۵ مورد شناسنامه مکانیزه نوزاد در استان ثبت شده است، عنوان کرد: در سال ۹۴ تعداد ۷۲ هزار و ۷۹ مورد و در سال ۹۳ تعداد ۶۲ هزار و ۵۶۱ مورد شناسنامه مکانیزه بزرگسال چاپ شده است.