به گزارش خبرنگار مهر، جلال‌الدین علی‌محمدی، بازیکن سابق تیم فوتبال سپاهان نوین اصفهان پس از امضای قرارداد با مسئولان باشگاه سپاهان به این تیم اصفهانی پیوست.

این بازیکن که پیش از این در تیم سپاهان اصفهان و سپاهان نوین به میدان می‌رفت در سال‌های گذشته از فوتبال اصفهان دور شده بود.

علی‌محمدی فصل گذشته در تیم فوتبال صبای قم به میدان می‌رفت اما در نهایت پس از درخواست ویسی و توافق با وی، به جمع طلایی‌پوشان اصفهان بازگشت.

این بازیکن با عقد قراردادی ۲ ساله به جمع سپاهانی‌ها پیوست تا به عنوان دومین خرید تیم اصفهانی در فصل نقل و انتقالات لیگ برتر به حساب آید.

پیش از این، موسی کولیبالی بازیکن مالیایی فصل گذشته استقلال خوزستان با نظر عبدالله ویسی به تیم سپاهان اصفهان پیوسته بود.