صرفه جویی در هزینه ها و اولویت بندی طرحها در قزوین جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل یاری عصر یکشنبه در پنجمین جلسه اقتصاد مقاومتی در استانداری قزوین گفت:در زمینه اعتبارات هیچ ظرفیت جدیدی ایجاد نشده لذا باید دستگاههای اجرایی با صرفه جویی در اجرای طرح ها اقدام کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین بیان کرد: با اولویت بندی طرح های دستگاههای اجرایی در حوزه اقتصاد مقاومتی می توانیم کارها را شتاب بخشیم و با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی، بهره مندی بهینه امکانات دولتی وضعیت را ساماندهی مناسبی کنیم.

یاری اظهارداشت: اعتبارات ۸۰ میلیارد تومانی استان جوابگوی تکمیل طرح ها نیست و باید سرمایه گذاران بخش خصوصی را جذب کنیم تا بتوان به پروژه ها سامان داد.

علی اکبر سلیمانی فرماندار آوج هم گفت: کارهای نیمه تمام باید در اولویت برنامه های مسئولان استان باشد و قبل از بهره برداری از آنها نباید کار جدیدی آغاز شود.

وی اضافه کرد: در منطقه آوج توانسته ایم سرمایه گذاران بومی را برای مشارکت در پروژه ها جذب کنیم و برای ساخت سیلو در صورت تامین زمین مناسب شرایط مشارکت بخش خصوصی فراهم شده است.

عباسعلی درافشانی سرپرست معاونت اقتصادی استاندار هم گفت: باید استان را در قالب فیلمهای کوتاه و بارگذاری در شبکه های اجتماعی معرفی کنیم و در این مسیر از همه هنرمندان استفاده کرد.

ابوالفضل معصومی فر مدیرکل صدا وسیمای مرکز قزوین هم اظهارداشت: بستر سرمایه گذاری و ظرفیت های استان فراوان است و رسانه ملی آمادگی دارد در این زمینه مشارکت جدی داشته باشد.

وی افزود: تهیه بسته های فرهنگی و معرفی مناطق گردشگری، تاریخی، فرصت های سرمایه گذاری صنعتی، کشاورزی و خدماتی در رسانه ملی و پخش از شبکه های سراسری می تواند در این زمینه به معرفی قزوین کمک کند.

رضا عسگری فرماندار البرز هم اظهارداشت: با فراخوان و دعوت از مردم به عنوان شهروند گزارشگر می توان از ایده های عموم مردم وفیلمهای کوتاه آنها برای معرفی استان استفاده کرد.