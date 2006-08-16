سيد علي يزدي خواه در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج اظهار داشت: با يك نوبته شدن مدارس امكان غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان با برنامه هاي مناسب هنري ، فرهنگي ، علمي و ورزشي بيش از پيش فراهم مي شود.

وي افزود: همچنين يك نوبته كردن مدارس بستر لازم براي مشاركت دانش آموزان در برنامه اي جنبي مدارس در ساعات غير درسي را فراهم مي كند.

يزدي خواه خاطر نشان كرد: هم اكنون به دليل دو نوبته بودن تعدادي از مدارس ، امكان استفاده از آنها در ساعات غير درسي ميسر نيست.

رئيس سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران ، عضويت دانش آموزان در تشكل هاي دانش آموزي را بسيار سازنده دانست و يادآور شد: دانش آموزاني كه عضو اين قبيل تشكلات هستند ، در صورت يك نوبته شدن مدارس عرصه مناسب تري براي فعاليت هاي خود خواهند داشت.

به گزارش مهر ، يك ميليون و 250 هزار نفر دانش آموز در شهرستانهاي استان تهران مشغول به تحصيل هستند كه 24 هزار نفر از آنان عضو تشكلهاي دانش آموزي هستند.