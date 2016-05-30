۲۵۰۰کهگیلویه وبویراحمدی به مرقد امام خمینی اعزام می شوند

یاسوج –مدیر کل دفتر فرهنگی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۲۵۰۰ نفر از مردم استان برای شرکت در بیست و هفتمین مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی به مرقد امام راحل اعزام می شوند.