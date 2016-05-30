۲۵۰۰کهگیلویه وبویراحمدی به مرقد امام خمینی اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی فتح میرمحمدی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این افراد در قالب کاروان و با ۶۰ اتوبوس به مرقد امام اعزام می شوند.
وی بیان کرد: زائران مرقد امام خمینی در شهرستانهای استان روز سیزدهم خردادماه از یاسوج راهی مرقد امام خمینی (ره) می شوند.
میر محمدی افزود: سال گذشته نیز ۳۵۰۰نفر از مردم استان برای شرکت در این مراسم به مرقد امام خمینی اعزام شدند.
وی اظهار داشت: این امر در سال گذشته با همکاری نهادهای مختلفی در استان انجام شد که امیدورایم در سال جاری نیز نهادها همکاری لازم را داشته باشند.
میرمحمدی با اشاره به لزوم تبیین آرمانهای امام راحل (ره) گفت: شناخت ارمانهای امام راحل وتبیین شخصیت ایشان در میان نسل جوان یک ضرورت است.
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