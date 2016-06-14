خبرگزاری مهر، گروه استان ها-محمدرضا حیدری: امروز نقش رسانه‌ها در انعکاس پتانسیل، ظرفیت و استعداد هر منطقه و انتقال درخواست‌ها، مشکلات و دغدغه‌های مردم برای رشد و توسعه هر چه بیشتر بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

رسانه ملی با توجه به میزان مخاطب خود و گستردگی جغرافیایی، نقش مهم و بی‌نظیری را در میان رسانه‌های مختلف ایفا می‌کند و در این میان مردم و مسئولان هر منطقه و دیاری می‌کوشند تا از ظرفیت صداوسیما برای بیان مشکلات و دغدغه‌های خود استفاده کرده و زمینه‌ساز توجه هر بیشتر شوند.

شهرستان‌های استان تهران با قریب به پنج میلیون نفر جمعیت، اگرچه در کنار پایتخت جمهوری اسلامی ایران قرارگرفته، اما از بسیاری امکانات و زیرساخت‌ها محروم است.

شهرستان‌های استان تهران همچنان فاقد شبکه مستقل استانی

فقدان صداوسیمای مستقل برای شهرستان‌های استان تهران که جمعیت آن از ۲۰ استان کشور بیشتر است یکی از کمبودهایی بوده که به‌شدت از سوی مردم این مناطق احساس می‌شود و به همین خاطر راه‌اندازی رسانه ملی برای جمعیت میلیونی این استان به خواسته عمومی تبدیل‌شده است.

عدم انعکاس مطالبات مردم استان تهران در شبکه‌های نظیر تهران، تجربه ناموفق شبکه تهران در انتقال مشکلات شهرستان‌های استان تهران، گم‌شدن مناطق پیرامونی پایتخت در شبکه‌های صداوسیما، ظرفیت‌های موجود جمعیتی، جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی برای راه‌اندازی شبکه مستقل استانی و... ازجمله موضوعاتی است که از سوی مردم این استان برای راه‌اندازی صداوسیمای شهرستان‌های استان تهران اعلام‌شده است.

امروز مسئولان دولتی نیز بر این امر واقف شده‌اند که راه‌اندازی صداوسیمای شهرستان‌های استان تهران می‌تواند رشد و توسعه مناطق مختلف این استان را سرعت داده و ظرفیت‌های این مناطق را به مخاطبان معرفی کند.

سال ۸۹ بود که نامه ای ازسوی مسئولان شهرستان ورامین رسانه‌ای شد که از دولتمردان دولت دهم خواسته بودند که با توجه به ظرفیت‌های موجود در شهرستان‌های استان تهران، راه‌اندازی صداوسیمای شهرستان‌های استان تهران را مورد تصویب قرار دهند.

این موضوع پس از بررسی دولت و مطالبه جدی مردم و مسئولان، در سفر استانی محمود احمدی‌نژاد به ورامین به تصویب رسید و مقرر شد تا مرکز صداوسیمای شهرستان‌های استان تهران به‌صورت مستقل از پایتخت راه‌اندازی شود.

تصویب راه‌اندازی صداوسیمای شهرستان‌های استان تهران در دولت دهم

مردم و مسئولان دولت دهم و دولت یازدهم اعتقاد داشته و دارند که شبکه تهران و شبکه‌های نظیر آن نمی‌تواند زمینه‌ساز معرفی ظرفیت‌های شهرستان‌های استان تهران و پرداختن به مطالبات این مناطق باشد، چراکه شهر تهران سرشار از موضوعات و مشکلات مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری و غیره است که سبب می‌شود مدیران رسانه ملی از شهرستان‌های استان تهران غافل شوند، موضوعی که در عملکرد چندین ساله شبکه تهران مشاهده شد.

پس از تصویب راه‌اندازی صداوسیمای شهرستان‌های استان تهران توسط دولت دهم، این موضوع در دستور کار رسانه ملی قرار گرفت و حتی گروه‌هایی نیز برای بازدید از زمین‌های پیشنهادی به ورامین مراجعه کردند.

در مهرماه سال ۹۱ بود که محمدرضا محمودی معاون وقت عمرانی استانداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از تأمین زمین برای راه‌اندازی صداوسیمای شهرستان‌های استان تهران خبر داد و گفت: صداوسیما از استانداری تهران برای تأمین خواسته مردم و مسئولان در این خصوص، خواستار معرفی زمین مطلوب شد که زمینی در دشت جنوب شهرستان ورامین برای استقرار امکانات مخابراتی، امکانات آنتن و امکانات ماهواره‌ای به آن‌ها پیشنهاد شد.

محمودی افزود: تفاهم‌نامه‌ای توسط مسئولان شهرستان ورامین امضاشده و حدود ۷۰ هکتار زمین در جنوب ورامین که آنتن دهی زیادی برای کل استان تهران دارد، تأمین شد و طبق این تفاهم‌نامه، بقیه امکانات توسط صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران آورده می‌شود.

خواسته‌های استانداری تهران تأمین نشده است

علیرغم همه پیگیری‌های صورت گرفته و تخصیص زمین در ورامین، این موضوع در دولت دهم به نتیجه نرسید تا اینکه در دولت یازدهم بار دیگر تشکیل صداوسیمای شهرستان‌های استان تهران توسط معاون اول رییس‌جمهور به استاندار تهران تأکید شد.

علیرغم گذشت سه‌سال از زمان تأکید معاون اول رئیس‌جمهور به استاندار تهران، همچنان موضوع تشکیل صداوسیمای شهرستان‌های استان تهران، یک مطالبه جدی از سوی مردم این استان باقی‌مانده و جمعیت میلیونی استان تهران از مسئولان دولت یازدهم انتظار دارند که مصوبه دولت را اجرایی کنند.

طی سه سال گذشته مکاتبات و نشست‌هایی برای راه‌اندازی صداوسیمای شهرستان‌های استان تهران از سوی مسئولان مختلف استانی و شهرستان انجام‌شده اما هیچ‌کدام خروجی مطلوب مردم این استان را نداشته است.

سید حسین هاشمی استاندار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به گلایه‌مندی موجود اظهار داشت: شبکه موجود استانی نتوانسته است خواسته‌ها و نیازهای ما را تأمین کند و ما نیز نسبت به این امر گلایه‌مند هستیم و تلاش داریم اقداماتی را برای اصلاح وضعیت موجود انجام دهیم.

شبکه تهران هیچ‌گاه نیازهای شهرستان‌های استان تهران را تأمین نکرد

سید حسین نقوی حسینی رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره ضرورت تشکیل صداوسیمای شهرستان‌های استان تهران اظهار داشت: ما معتقدیم که جمعیت بیش از چهارمیلیونی شهرستان‌های استان تهران نیازمند صداوسیمای مستقل هستند.

وی با اشاره به وجود ظرفیت‌های مختلف برای تأسیس شبکه مستقل استانی برای شهرستان‌های استان تهران افزود: شهرستان‌های استان تهران ظرفیت تشکیل شبکه مستقل استانی رادارند.

شهرستان‌های استان تهران ظرفیت برخورداری از شبکه مستقل استانی را دارد

نقوی حسینی با تأکید بر این نکته که شبکه‌های نظیر پایتخت و یا تهران نمی‌تواند جوابگوی نیازهای شهرستان‌های استان تهران باشد، ادامه داد: شبکه‌های نظیر تهران برای پوشش اخبار، رویدادها، ظرفیت‌ها و پتانسیل شهرستان‌های استان تهران کفایت نمی‌کند و باید شبکه‌ای مجزا از شهر تهران برای شهرستان‌های استان تهران در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به این مطلب که امروز مردم شهرستان‌های استان تهران، تجربه برخورداری از شبکه تهران را در ذهن خوددارند، متذکر شد: شبکه تهران هیچ‌گاه نتوانست به انعکاس ظرفیت‌های و استعدادها و رویدادهای شهرستان‌های استان تهران بپردازد.

جمعیت شهرستان‌های استان تهران از ۲۰ استان کشور بیشتر است

نقوی حسینی تأکید کرد: اگر در تهران شبکه‌ای وجود دارد، این امر نمی‌تواند نیاز شهرستان‌های استان را تأمین کند و باید شبکه مستقل برای جمعیت چهارمیلیونی این استان در نظر گرفته شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به این نکته که جمعیت شهرستان‌های استان تهران، بیش از ۲۰ استان کشور است، گفت: امروز در استان‌هایی نظیر ایلام و استان سمنان با جمعیت کمتر نسبت به شهرستان های تهران، صداوسیمای مستقل وجود دارد و به همین خاطر جمعیت چهارمیلیونی شهرستان‌های استان تهران که به لحاظ جمعیتی بالاتر از ۲۰ استان کشور قرار دارد، نیازمند صداوسیمای مستقل است.

تلاش مسئولان استانی برای تحقق یک مطالبه چندین ساله

به هر ترتیب مسئولان ارشد استانی و بسیاری از مدیران شهرستان‌های استان تهران در کنار جمعیت میلیونی این استان اعتقاددارند که راه‌اندازی شبکه استانی مستقل برای شهرستان‌های استان تهران یک خواسته به‌حق بوده و باید برای تحقق آن تلاش شود.

حال مسئولان استان تهران تلاش خود را برای تأسیس صداوسیمای شهرستان‌های استان تهران دوچندان کرده‌اند و تلاش دارند تا رئیس جدید رسانه ملی را نسبت به این موضوع متقاعد کنند.

استاندار تهران موافق تشکیل صداوسیمای مستقل برای شهرستان‌های استان است

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران درباره پیگیری‌های انجام‌شده برای راه‌اندازی صداوسیمای مستقل برای شهرستان‌های این استان نیز به مهر اظهار داشت: طی روزهای اخیر نشستی با حضور استاندار تهران برگزار شد.

نقوی حسینی با اشاره به مطرح‌شدن مجدد موضوع تشکیل صداوسیمای شهرستان‌های استان تهران ادامه داد: در این نشست بار دیگر موضوع تشکیل صداوسیمای شهرستان‌های استان تهران موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت.

مسئولان با رییس جدید رسانه ملی دیدار می‌کنند

وی با اشاره به نظر استاندار تهران درباره تشکیل صداوسیمای شهرستان‌های استان تهران گفت: استاندار تهران نیز معتقد است که باید صداوسیمای شهرستان‌های استان تهران به‌صورت مستقل برای مردم این استان راه‌اندازی شود.

نقوی حسینی با اشاره به انتخاب رئیس جدید سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: مقررشده تا نشستی با حضور استاندار تهران و مسئولان مربوطه با رئیس جدید رسانه ملی برگزار شود.

وی متذکر شد: در نشست آینده با رئیس رسانه ملی بار دیگر موضوع تشکیل صداوسیمای مستقل برای شهرستان‌های استان تهران مورد تأکید و ارزیابی قرار گرفت.

سید حسین هاشمی استاندار تهران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای برگزاری نشستی با رئیس جدید رسانه ملی اظهار داشت: تلاش داریم تا نشستی را با رئیس جدید رسانه ملی برگزار کرده و خواسته ها و مطالبات خود را بیان کنیم.

به هر ترتیب امروز تشکیل صدا و سیمای شهرستان های استان تهران وبرخورداری جمعیت میلیونی این استان از شبکه مستقل، به یک مطالبه و خواست عمومی تبدیل شده و با توجه به داشتن مصوبه و تأکید دولت دهم و یازدهم، باید هر چه سریعتر این موضوع جنبه اجرایی به خود بگیرد.

راه اندازی صدا و سیمای شهرستان های استان تهران می تواند زمینه ساز رشد و توسعه هر چه بیشتر استان و معرفی ظرفیت ها و پتانسیل شهرستان های مختلف استان تهران باشد.