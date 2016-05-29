به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود نوابی یکشنبهشب در نشست با استاندار بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیتهای تقاصدی و صنعتی بالایی است و باید حمایت مناسب از این صنایع صورت گیرد تا شاهد تسعه تولید و رونق اشتغال باشیم.
وی افزود: امروز شاهد برگزاری نخستین همایش اعطای گواهینامه رعایت حقوق کنندگان که توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در دو سطح دستگاههای اجرایی و بنگاههای اقتصادی این استان بودیم که به صورت مطلوبی برگزار شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مشکلات واحدهای تولیدی راکد از طریق پرداخت تسهیلات ارزان قیمت رفع خواهد شد، تأکید کرد: تلاش میشود با تزریق این منابع واحدهای تولیدی مشتری محور دوباره فعال شوند.
نوابی افزود: تسهیلات ارزان قیمت از سوی بانکها با نگاه کمک به چرخه تولید تأمین میشود و بدهیهای غیرجاری و چکهای برگشتی واحدها ملاک عمل قرار نمیگیرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: دو هزار طرح تولیدی و صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد امسال تکمیل و به بهرهبرداری میرسد.
وی از ابلاغ آییننامه حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو از سوی دولت خبر داد و گفت: براساس این آییننامه هیچ خودروسازی بدون مجوز وزارت صنایع نمیتواند محصولات را پیشفروش کند.
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