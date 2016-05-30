تصادفات رانندگی مصدومین بیشتری برجای گذاشت/افزایش۱۰درصدی مصدومین

کامروز امینی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در سال گذشته سه هزار و ۸۴۸نفر دچار مصدومیت رانندگی شدند.

وی بیان کرد: در این تصادفات دوهزار و ۴۶۸ مرد و یکهزار و ۱۳۶ زن مصدوم شدند.

امینی اظهار داشت: در مجموع در سال گذشته سه هزارو۷۸۴پرونده تصادفات رانندگی در استان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در تصادفات سال گذشته ۱۷۱نفر جان خود را از دست دادند که این تعداد در مقایسه با سال ۹۳ سه مورد کاهش داشته است.

امینی بیشترین فوتی در تصادفات رانندگی در استان را مربوط به شهرستانهای بویراحمد و دنا دانست و افزود: از مجموع کل تصادفات منجر به فوت در استان، ۷۳درصد آمار فوتی در شهرستانهای بویراحمد و دنا بوده است.

وی اظهار داشت: ۸۸درصد آمار فوتی در تصادفات رانندگی مربوط به سوانح رانندگی در جاده های برون شهری استان است.