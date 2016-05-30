انگلیس به طور مخفیانه در لیبی حضور نظامی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیس ایندیپندنت در گزارشی از وجود جنگنده های انگلیسی در لیبی خبر داده است و می نویسد انگلیس در لیبی حضور نظامی فعال دارد.

گزارش روزنامه انگلیسی در حالی منتشر شده است که «مایکل فالون» وزیر دفاع انگلیس هنوز به طور رسمی حضور نیروهای انگلیسی در لیبی را اعلام نکرده است.

وی حضور نظامیان انگلیسی در لیبی را تکذیب کرد و گفت اگر قرار باشد انگلیس به لیبی لشکرکشی کند باید این موضوع در پارلمان مطرح شود.

صحبت های وزیر دفاع در حالی بیان شده است که وزارت دفاع انگلیس به طور ضمنی اعلام کرده است که در صورت حضور انگلیس در کشورهای خارجی نمی تواند این موضوع را در پارلمان مطرح کند.

مقامات دفاعی انگلیس اعتقاد دارند در صورت مخفی ماندن این موضوع شهروندان انگلیسی از تهدیدات تروریستی در امان خواهند ماند.