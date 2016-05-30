تولید کنندگان شیشه از غرب استان تهران کوچ کردند

سرهنگ علی سلیم پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به توفیقات ناجا در غرب استان تهران در حوزه مبارزه و برخورد با تولید کنندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر اظهار داشت:یکی از حوزه های اولویت دار و حائز اهیمت مجموعه انتظامی غرب استان تهران،معطوف به برخورد و مقابله با تولید کنندگان شیشه می شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران افزود:موقعیت جغرافیایی و اقلیمی و حساسیت ویژه ای که بر روی غرب استان تهران وجود دارد و همجواری آن با پایتخت،از مولفه هایی به شمار می رود که لزوم مقابله جدی با این معضل خانمانسوز را بیش از پیش افزایش داده است.

سلیم پور عنوان کرد:با عنایت به شاخص ها و ویژگی های اشاره شده،در طول سالیان اخیر تلاش بسیاری لحاظ شده تا فضای نا امن برای فعالان عرصه مواد مخدر به نحوی فزاینده تشدید شود.

وی افزود:مجموعه تدابیر اتخاذ شده،شرایطی را ایجاد کرده تا متعاقبا بخش قابل توجهی از تولید کنندگان مواد مخدر صنعتی همچون شیشه از غرب استان تهران خارج و به مناطق دیگری کوچ کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران گفت:پیش از این شاهد کشفیاتی با تناژهای بسیار سنگین بودیم، اما امروزه میزان کشفیات در مقایسه با گذشته با کاهش مواجه شده که این موضوع موید کاهش چشمگیر فعالیت تولید کنندگان شیشه در شهرستان های غرب استان تهران است.

سلیم پور یادآور شد:در سال93کشف 58 لابراتوار شیشه محقق شد و این میزان در سال 94 به 38 لابراتوار کاهش یافت که این آمار کاهشی،نشان دهنده ناامن تر شدن فضا برای فعالان عرصه شوم و خانمانسوز تولید شیشه است.