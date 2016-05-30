  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۰ خرداد ۱۳۹۵، ۷:۴۹

آزمایش «دی ان ای» نیز مرگ سرکرده طالبان را تایید کرد

آزمایش «دی ان ای» نیز مرگ سرکرده طالبان را تایید کرد

آزمایش «دی ان ای» انجام شده نیز مرگ ملا اختر منصور سرکرده طالبان را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، سخنگوی وزارت کشور پاکستان اعلام کرد که نتایج آزمایش دی ان ای نیز تایید می کند که فرد کشته شده در حملات پهپادهای آمریکایی «ملا اختر منصور» سرکرده گروه طالبان است.

وی افزود: تلاش برای تشخیص هویت فرد دومی که در این حملات کشته شده است نیز ادامه دارد.

لازم به ذکر است که ملا اختر منصور هفته گذشته در حملات پهپادهای آمریکایی که به دستور رئیس جمهوری آمریکا صورت گرفته بود، کشته شد. طالبان پس از منصور «ملا هیبت آخوندزاده» معاون وی را به عنوان رهبر جدید خویش انتخاب کردند.

کد مطلب 3671726

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها