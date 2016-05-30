آزمایش «دی ان ای» نیز مرگ سرکرده طالبان را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، سخنگوی وزارت کشور پاکستان اعلام کرد که نتایج آزمایش دی ان ای نیز تایید می کند که فرد کشته شده در حملات پهپادهای آمریکایی «ملا اختر منصور» سرکرده گروه طالبان است.

وی افزود: تلاش برای تشخیص هویت فرد دومی که در این حملات کشته شده است نیز ادامه دارد.

لازم به ذکر است که ملا اختر منصور هفته گذشته در حملات پهپادهای آمریکایی که به دستور رئیس جمهوری آمریکا صورت گرفته بود، کشته شد. طالبان پس از منصور «ملا هیبت آخوندزاده» معاون وی را به عنوان رهبر جدید خویش انتخاب کردند.