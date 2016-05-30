۱۸۵۰ نفر در زنجان ازدواج کردند /طلاق کاهش یافت

احد جودی در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع هزار و ۸۵۰ فقره ازدواج طی دو ماهه نخست سال جاری در استان زنجان خبر داد و افزود: در این راستا وقوع ازدواج نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷.۱۵ درصد کاهش دارد.

وی اظهار کرد: طی دو ماهه نخست سال جاری ۳۶۵ فقره طلاق در استان زنجان رخ‌داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱.۸۴ درصد کاهش دارد.

مدیرکل ثبت‌احوال استان زنجان نسبت ازدواج به طلاق در استان زنجان را برابر با پنج درصد عنوان کرد و گفت: این میانگین در کشور چهار درصد است.

جودی به میانگین سن ازدواج و طلاق در استان زنجان طی دو ماه سال جاری اشاره کرد و گفت: در مردان سن ازدواج ۲۸.۲ و در زنان ۲۲.۶ و میانگین سن طلاق در مردان ۳۳.۷ و در زنان ۲۹.۳ بوده است.

وی با اشاره به اینکه طلاق در طبقه مرفهین بیشتر از خانواده‌های طبقه پایین است، افزود: فقر مالی و سطح پائین تحصیلات علت طلاق نیست و بیشترتحصیلکرده ها به سمت طلاق گرایش دارند و باید تحقیق و پژوهش در خصوص طلاق در استان صورت بگیرد.

مدیرکل ثبت‌احوال استان زنجان گفت: در راستای کاهش طلاق و ازدواج درست باید صاحب‌نظران و محققان و دانشگاهیان وارد کار شوند و دلایل طلاق در بین تحصیل‌کرده ها علت یابی شود.