۴۰۰ میلیارد تومان پروژه بیمارستانی در استان قزوین در دست اجراست

منوچهر مهرام در حاشیه پنجمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت:عزم دولت ارائه خدمات مناسب درمانی به مردم با اجرای طرح سلامت است که در این راستا دراستان نیز افزاتیش تخت های بیمارستانی و ساخت مراکز جدید درمانی در اولویت قرار دارد.

وی افزود: بیمارستان ۱۲۰ تختخوابی شهر الوند با ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی، الحاقی بیمارستان شهید رجایی با ۲۰۰ تخت، افزایش تجهیزات بیمارستان های قدس و رجایی، افزایش تخت در بوعلی و ساخت بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی از جمله طرح هایی است که در راستای اقتصاد مقاومتی در بخش سلامت اجرا می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین بیان کرد:در حال حاضر ۱۱۵۰ تخت در بخش دولتی داریم که بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی قزوین هم با رویکرد توریسم درمانی در استان در دست مطالعه، مکان یابی برای ساخت است و با تامین کلینیک های ویژه در قزوین، الوند، بویین زهرا، محمدیه، مرکز رادیوتراپی و پرتو درمانی گام مهمی در تامین سلامت و بهداشت مردم برداشته شده است.

وی بیان کرد: راه اندازی ۵ پایگاه اورژانس در زیاران، مینودرقزوین، کاسپین، اسفرورین، برون سپاری فعالیتها به بخش خصوصی، هلدینگ دارویی و تجهیزات پزشکی و ایجاد شرکت های دانش بنیان از دیگر کارهای دانشگاه علوم پزشکی قزوین است.

مهرام تصریح کرد: ۷۴ پروژه بیمارستانی و درمانی با ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار در استان در دست اجراست که با تکمیل آنها تحول خوبی در بخش سلامت و بهداشت و درمان مردم ایجاد خواهد شد.