وحید احمدی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: تمامی اطلاعات آموزشی و پژوهشی مربوط به حوزه علوم انسانی در بانک اطلاعاتی علوم انسانی قرار داده می شود تا براساس آن در تمام نقاط کشور به این بانک دسترسی وجود داشته باشد.

وی با اشاره به انتخاب اعضای کمیته های تخصصی شورای پژوهش و فناوری علوم انسانی اضافه کرد: به زودی احکام این اعضا صادر می شود و کمیته ها تشکیل خواهد شد.

معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: تمامی فعالیت های شورای پژوهش و فناوری توسط این کمیته ها برنامه ریزی و دنبال خواهد شد.

احمدی گفت: در این شورا سه کمیته سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر، کاربرد و توسعه فناوری در علوم انسانی و هنر و امور حمایتی و پشتیبانی پژوهشی علوم انسانی و هنر تشکیل می شود.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه ها و پژوهشگاه های فعال در حوزه علوم انسانی باید برنامه ریزی کنند تا استارت آپ های مرتبط با این حوزه برای جوانان فعال در این زمینه راه اندازی شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: با راه اندازی استارت آپ های علوم انسانی فضای ارائه ایده های کسب و کار و فضای کارآفرینی و خلاقیت نیز در کشور فراهم خواهد شد.