خبرگزاری فارس نوشت: موضوع توزیع محصولات کشاورزی، ضایعات، وجود قیمت تمام شده بالا، واسطه های زائد، عدم بهره مندی مناسب تولید کننده از محصولات خود و مسائل حمل و نقل از جمله مسائلی است که پیش روی بازار رسانی این بخش وجود دارد.
آمار متفاوت درباره میزان تلفات در بخش کشاورزی ایران اعلام میشود، اما حسین صفایی رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی درباره این رقم گفت: ضایعات در تمام مراحل تولید کشاورزی به ۲۵ درصد میرسد.
امین رفیعزاده در نشست «نقش نرم افزارهای پخش مویرگی در صنعت، اقتصاد و کشاورزی کشور» که از سوی وزارت جهاد کشاورزی تدارک دیده شده بود، اظهار کرد: در بخشهای مختلف تولید و عرضه تا مصرف تولیدات کشاورزی شاهد این هستیم که تا ۳۵ درصد محصولات دور ریز میشود و روال صحیح و عملی برای توزیع آنها وجود ندارد.
وی با بیان اینکه استاندارد سازی توزیع محصولات کشاورزی را دنبال میکنیم افزود: برای جلوگیری از چند نرخی شدن محصولات کشاورزی و اینکه محصول تولید شده در زمان کمتری به دست مصرف کننده برسد، نرم افزاری اینترنتی تولید شده که در نمایشگاه کشاورزی امسال رونمایی میشود.
این کارشناس شبکههای توزیع ادامه داد: در محصولاتی مانند مرکبات نقش شبکههای توزیع ازسایرحوزهها مهم تر است و در این روش محصول در زمان کمتری در شبکههای خرده فروشی قرار میگیرد.
وی گفت: در این روش نرم افزاری تهیه شده که مصرف کننده (خرده فروش نهایی) میتواند کالای مورد نظر خود از قبیل محصولات کشاورزی و صنایع غذایی را به طور مستقیم سفارش دهد یا خریداری کند.
رفیعزاده گفت: در این روش با حذف واسطه های زائد محصولات کشاورزی ۲۵ تا ۳۰ درصد قیمت کمتر به دست عرضه کننده نهایی یعنی خرده فروش میرسد.
سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز در سالهای اخیر به دنبال بارانداز و در کنار آن سامانه اینترنتی مشابهی برای توزیع عمده محصولات کشاورزی بود که فعلا موفقیتی به دست نیاورده است.
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