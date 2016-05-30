به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قضاوی حسین قضاوی اظهارداشت: با برآورد صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، رشد اقتصادی در کشور ما در سال جاری رقم مثبتی خواهد بود و ممکن است به ۵ درصد هم برسد.

معاون امور بانک بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد گفت: محدودیت های حاکم بر اقتصاد ناشی از موانع خاصی است که بر اقتصاد تحمیل شده است. اگر موانع وجود نداشته باشد و تولید کننده با کارمزد منطقی از بستر گشایش اعتبار بانک استفاده کند و کالای خودش را به دست مصرف کننده برساند فرآیند تولید و صادرات به سهولت انجام می شود.

معاون وزیر اقتصاد افزود: خوشبختانه با تلاش مقامات سیاسی کشور بسیاری از موانع بزرگ برطرف شده و ما امسال را با چشم اندازی روشن شروع کردیم، با وجود اینکه قیمت نفت پایین است اما اتکا بودجه دولت به نفت کاسته شده است.

وی درباره بورس گفت: در حال حاضر بورس روند رو به رشدی را طی می کند، این نشان می دهد که بازار تصورات مثبتی را نسبت به تحولات اقتصادی و همچنین در سطح اقتصاد کلان پیدا کرده است. قضاوی با بیان اینکه از بخش هایی که خیلی زود تحولات مثبت را به خود دید، حوزه نفت بود تصریح کرد: با توجه به اینکه صادرات نفت افزایش پیدا کرده و به ۲ میلیون بشکه در روز رسیده امیدواریم صادرات غیرنفتی هم روند بهتری را نسبت به سال گذشته داشته باشد.

قضاوی ادامه داد: در سال گذشته اقتصاد کشور برای اولین بار بعد از ۴ دهه تراز تجاری مثبت را تجربه کرده است. بانک مرکزی امسال به دنبال آن است تا تعدد نرخ ارز را از میان بردارد. اگر این اتفاق بیفتد برای صادرات غیرنفتی و کسب و کار خبر خیلی خوبی خواهد بود و امکان برنامه ریزی مناسب و رقابت پذیری را براساس شرایط، شفاف خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه نرخ اسمی ارز در سال گذشته ۵ درصد افزایش پیدا کرده که به مراتب کمتر از نرخ تورم است، گفت: ثبات سطح عمومی قیمت ها در کشور به طور نسبی فراهم شده و نرخ تورم رقم کاهنده ای را به خود گرفته است. بالا بودن نرخ سود بانک نفعی را عاید بانک نمی کند و این شرایط نیاز به اصلاح دارد.