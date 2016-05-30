۲.۵ تن مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد/افزایش ۴۰ درصدی کشفیات

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید شجاع صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ۴۸ ساعت گذشته طی انجام ۴ عملیات مختلف در شهرستان های نهبندان، سربیشه و درمیان دو تن و ۶۰۰ کیلوگرم موادمخدر کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه از این مقدار ۵۰۰ کیلوگرم هروئین فشرده و مابقی تریاک بوده است، افزود: ۱۲ نفر قاچاقچی دستگیر و ۶ دستگاه خودرو طی این عملیات ها توقیف شد.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تا کنون بیش از پنج تن و ۳۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است، گفت: کشفیات در سال جاری نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه بیش از ۱۰ باند از ابتدای سال تا کنون منهدم شده است، بیان کرد: بیش از هزار قاچاقچی دستگیر و ۱۴۰ دستگاه خودرو نیز توقیف شده است.

وی با بیان اینکه برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر از تاکیدات مقام معظم رهبری است، تصریح کرد: وظیفه شرعی و قانونی امروز نیروی انتظامی مقابله جدی با موادمخدر چه در سطح کلان و چه در حوزه خرده فروشان است.

شجاع پاکسازی خرده فروشان در سطح شهر را از اولویت های کاری نیروی انتظامی دانست و افزود: سایر دستگاه‌ها نیز می‌توانند در این زمینه کمک حالی برای نیروی انتظامی باشند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه طی چند روز آینده مراسم امنیتی سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد، گفت: فاز امنیتی و ترافیکی برای ماه مبارک رمضان نیز پیش بینی شده است.